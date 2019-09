Al Salone Nautico di Genova presentata la prima barca del mondo totalmente trasparente

Operazione Delphis - al 59° Salone Nautico di Genova : raddoppiati gli avvistamenti di cetacei nei mari italiani : In occasione del 59° Salone Nautico di Genova, l’associazione Battibaleno presenta i risultati della tradizionale manifestazione nautica internazionale Operazione Delphis, che si è svolta lo scorso 21 luglio ed è giunta quest’anno alla 23esima edizione. Come ogni anno, gli obiettivi della manifestazione erano: censire la presenza di mammiferi marini, grazie al monitoraggio simultaneo effettuato dai diportisti, che permette di ...

La Guardia Costiera al 59° Salone Nautico di Genova - il bilancio dell’estate 2019 : salvate 2.205 persone in mare [FOTO] : Quest’oggi a Genova, nella cornice della 59esima edizione del Salone Nautico, dopo l’inaugurazione e la visita allo stand della Guardia Costiera della Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti On. Paola De Micheli, la Guardia Costiera ha incontrato la Stampa per fare il bilancio sull’attività estiva e sulle azioni intraprese a tutela dell’ambiente marino e costiero. Alla presenza del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, ...

Demaria su Salone Nautico : “Oltre a numeri record salto di qualità” : Genova, 19 set. (AdnKronos) – “Parlare del Salone dei record mi sembra quasi riduttivo perché, oltre ai numeri che sono da record, quest’anno il Salone ha fatto un salto di qualità, si chiama ‘La città della nautica’ perché è un’altra cosa. Non c’è nessuna città legittimata come Genova a fare il più grande Salone al mondo”. Lo ha detto la presidente de I Saloni Nautici Carla Demaria oggi ...

Bucci : “Vogliamo competere perché Salone Nautico sia primo a mondo” : Genova, 19 set. (AdnKronos) – “Genova è la città della nautica, siamo al centro dell’Italia, al centro dell’Europa e al centro del business della nautica che sta andando molto bene. Stiamo lavorando assieme con Ucina per programmare i prossimi Saloni che si terranno qui a Genova”. Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci oggi durante la cerimonia inaugurare del 59esimo Salone Nautico nel capoluogo ligure. ...

Taglio del nastro per il Salone Nautico di Genova : Genova, 19 set. (AdnKronos) – Con la tradizionale cerimonia dell’alzabandiera sulla terrazza del padiglione Blu della Fiera di Genova si è aperta questa mattina la 59esima edizione del Salone Nautico, che durerà fino al prossimo 24 settembre. Con 986 espositori e oltre 1000 imbarcazioni esposte la kermesse ha aperto i battenti alla presenza del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Paola De Micheli, dei rappresentanti ...

Marina militare - Fregata Alpino al Salone Nautico per visite a bordo : Roma, 19 set. (AdnKronos) - Da oggi al 24 settembre 2019 si terrà la 59esima edizione del Salone Nautico internazionale di Genova. In occasione della cerimonia inaugurale e per tutta la durata del Salone, la Fregata Alpino della Marina militare, sarà ormeggiata nel porto di Genova presso il Molo Dor

Marina militare - Fregata Alpino al Salone Nautico per visite a bordo : Roma, 19 set. (AdnKronos) – Da oggi al 24 settembre 2019 si terrà la 59esima edizione del Salone Nautico internazionale di Genova. In occasione della cerimonia inaugurale e per tutta la durata del Salone, la Fregata Alpino della Marina militare, sarà ormeggiata nel porto di Genova presso il Molo Doria di Levante. Nel corso della sosta, fa sapere la Marina militare, nave Alpino sarà aperta alle visite del pubblico nei seguenti giorni ...

CNN svela in anteprima al Salone Nautico di Cannes il M/Y Vanadis [GALLERY] : In anteprima mondiale a Cannes il M/Y Vanadis, il primo motor yacht Made in Italy ad aver ottenuto la certificazione “Hybrid Power” dal Lloyd’s Register CCN parteciperà ai Saloni Nautici di Cannes e Monaco con un’importante novità che segna un cambio di rotta significativo del cantiere di Marina di Carrara. MY Vanadis, quarta imbarcazione parte della famiglia Fuoriserie di CCN recentemente consegnato al suo Armatore, sarà infatti ...

Toti : "Salone Nautico è pietra miliare per Genova" : Roma, 5 sett. (AdnKronos) - "Il Salone Nautico ha accompagnato la storia di questo Paese e di questa città. Negli ultimi anni è stato fatto un percorso straordinario, in primo luogo da parte di chi lavora nel settore e dalla città, che ha saputo riappropriarsi di un'occasione e farla diventare un mo

Toti : “Salone Nautico è pietra miliare per Genova” : Roma, 5 sett. (AdnKronos) – “Il Salone Nautico ha accompagnato la storia di questo Paese e di questa città. Negli ultimi anni è stato fatto un percorso straordinario, in primo luogo da parte di chi lavora nel settore e dalla città, che ha saputo riappropriarsi di un’occasione e farla diventare un momento condiviso. E’ segno che il Salone Nautico rappresenta una pietra miliare di questa città”. Lo ha detto il ...

Toti : “Salone Nautico è pietra miliare per Genova” : Roma, 5 sett. (AdnKronos) – “Il Salone Nautico ha accompagnato la storia di questo Paese e di questa città. Negli ultimi anni è stato fatto un percorso straordinario, in primo luogo da parte di chi lavora nel settore e dalla città, che ha saputo riappropriarsi di un’occasione e farla diventare un momento condiviso. E’ segno che il Salone Nautico rappresenta una pietra miliare di questa città”. Lo ha detto il ...

Salone Nautico di Genova - da prevendite online boom richieste : Genova, 5 set. (AdnKronos) – Mille barche e oltre 900 espositori, con in più quattordici i nuovi brand del settore: sono questi i numeri della 59esima edizione del Salone Nautico di Genova, al via dal 19 al 24 settembre, le cui novità sono state presentate oggi nel capoluogo ligure. Ottimismo per la kermesse della nautica che punta a superare anche il numero di visitatori, che lo scorso anno erano stati oltre 170mila: dalle prevendite ...

Salone Nautico di Genova - da prevendite online boom richieste : Genova, 5 set. (AdnKronos) – Mille barche e oltre 900 espositori, con in più quattordici i nuovi brand del settore: sono questi i numeri della 59esima edizione del Salone Nautico di Genova, al via dal 19 al 24 settembre, le cui novità sono state presentate oggi nel capoluogo ligure. Ottimismo per la kermesse della nautica che punta a superare anche il numero di visitatori, che lo scorso anno erano stati oltre 170mila: dalle ...