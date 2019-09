Agli Emmy 2019 trionfano le sneakers di Viola Davis insieme al rosso e al rosa

Michelle Williams trionfa Agli Emmy Awards 2019 con Fosse/Verdon e rilancia la parità retributiva (video) : Michelle Williams ha alle spalle una lunga carriera che l'ha vista raccogliere successi al cinema e in tv e qualche ora fa ha fatto lo stesso sul palco degli Emmy Awards 2019 dove ha trionfato per il suo ruolo in Fosse/Verdon. La serie tv è già andata in onda negli Usa e su Sky, in Italia, regalando al pubblico un altro volto di Michelle Williams pronta non solo ad affrontare la mini serie drammatica ma anche tutto quello che il suo ruolo ha ...

Julia Garner Agli Emmy 2019 stravince sulle attrici de Il Trono di Spade : sui social è polemica (video) : È giovane ma ha già del talento da vendere: la vittoria di Julia Garner agli Emmy 2019 giunge inaspettata anche per la stessa attrice, che non pensava di battere la concorrenza composta dalle interpreti de Il Trono di Spade. Dopo aver abbracciato i suoi colleghi di Ozark, Jason Bateman (anche lui vincitore quest'anno come miglior regista per l'episodio 2x01 Riparazione), la Garner sale sul palco per ritirare il premio. Commossa ed emozionata, ...

Jodie Comer Agli Emmy 2019 vince come miglior attrice per Killing Eve e abbraccia Sandra Oh (video) : Un'incredula e scioccata Jodie comer agli Emmy 2019 accetta il premio come miglior attrice in una serie drammatica. Una vittoria meritata per una delle protagoniste di Killing Eve. Con il ruolo della psicopatica Villanelle, la star ha conquistato davvero tutti ed era questione di tempo prima che il suo talento venisse riconosciuto. Dopo l'annuncio, Jodie comer abbraccia la collega Sandra Oh - anche lei in lizza per l'Emmy, dopo averlo vinto ...

Il Trono di Spade Agli Emmy 2019 vince con riserva - Peter Dinklage festeggia il suo record : “Lo rifarei subito” (video) : Una vittoria dolce-amara quella de Il Trono di Spade agli Emmy 2019. Era scontata che lo show fantasy della HBO, che ha chiuso i battenti a maggio, vincesse come miglior serie drama nonostante un'ultima stagione deludente. Game of Thrones ha stravinto su serie come Better Call Saul, Bodyguard, Killing Eve (tra i papabili a portarsi a casa la statuetta), Ozark, Pose, Succession e This Is Us. Sui social molti si dicono delusi ma non sorpresi ...

La vittoria di Fleabag Agli Emmy 2019 - l’incredulità di Phoebe Waller-Bridge : “Scrivo per questo!” (video) : Fleabag agli Emmy 2019 non conosce rivali: Phoebe Waller-Bridge straccia la concorrenza e ruba a Veep di Julia Louis-Dreyfus lo scettro come miglior attrice in una comedy. La serie britannica si è portata a casa anche la statuetta come miglior serie comedy, miglior regia (quella di Harry Bradbeer) e miglior sceneggiatura (scritta dalla Bridge), entrambi per il primo episodio. L'attrice è incredula quando deve ritirare l'Emmy sul palco: "Devo ...