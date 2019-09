A Singapore strategia determinante per la vittoria di Vettel

F1 - GP Singapore 2019 : strategia Ferrari pro Vettel e contro Leclerc? Copertura su Verstappen e attacco a Hamilton : No, così proprio non ce lo si aspettava. Alzi la mano chi avrebbe potuto prevedere una doppietta della Ferrari nel GP di F1 a Singapore, sede del 15° round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Marina Bay è andato in scena lo spettacolo in “Rosso”, valso l’84° uno-due della storia del Cavallino Rampante, aggiornando questa statistica ferma al GP d’Ungheria di due stagioni fa. Un risultato pieno di significati perché ...