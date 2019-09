A Ravenna arriva l’Enel Energia Tour

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 23 settembre 2019) Roma, 23 set. (AdnKronos) – L’Enel, il viaggio in truck dedicato alle eccellenze del Belpaese, fa tappa agiovedì 26 e venerdì 27 settembre. Protagonista, la Piadina Romagnola.Il, partito lo scorso aprile da Messina, farà tappa in 50 località italiane e si concluderà a novembre a Cassino. La tappa disarà inaugurata giovedì 26 settembre alle 12 in Piazza Kennedy con un programma ricco di iniziative e di intrattenimento per grandi e piccoli. Saranno presenti al taglio del nastro Massimo Cameliani, assessore allo Sviluppo economico del Comune di, Nadia Servino, responsabile Indirect Stores Emilia Romagna Marche Enel, Fabio Mordenti, titolare spazio Enel die Andrea Viganò, attore di Colorado e animatore della tappa Enel nella città romagnola, impegnato in una sfida culinaria: imparare a cucinare la vera piadina ...

