A Ravenna arriva l’Enel Energia Tour : Roma, 23 set. (AdnKronos) – L’Enel Energia Tour, il viaggio in truck dedicato alle eccellenze del Belpaese, fa tappa a Ravenna giovedì 26 e venerdì 27 settembre. Protagonista, la Piadina Romagnola.Il Tour, partito lo scorso aprile da Messina, farà tappa in 50 località italiane e si concluderà a novembre a Cassino. La tappa di Ravenna sarà inaugurata giovedì 26 settembre alle 12 in Piazza Kennedy con un programma ricco di ...