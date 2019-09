Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 23 settembre 2019) Paola Francioni Momento toccante a- Non è la d'Urso con, che insieme a Barbara d'Urso hato sua sorella Miae ha speso parole d'affetto anche per Renato Zero, con il quale non parla da ormai vent'anni Ieri a– Non è la d'Urso c'è stato un tempo per sorridere e un tempo per commuoversi. Il secondo è stato con, una delle più grandi artiste italiane contemporanee, che nel salotto di Barbara d'Urso ha omaggiato sua sorella Miama ha anche parlato del rapporto conflittuale con Renato Zero. Un ingresso trionfale in studio sulle note della sua canzone che forse la identifica maggiormente, “Non sono una signora” e un abbraccio lungo, stretto e carico di emozioni, quasi fraterno, con la padrona di casa a cui rivolge un sentito “quanto mi sei mancata” fanno fa preludio all'intervista. Il divano bianco è al centro dello ...

Italia_Notizie : A Live, Loredana Bertè ricorda Mia Martini - Notiziedi_it : Live-Non è la D’Urso, Loredana Berté: “Mimì non si è tolta la vita, aveva altri progetti” - TutteLeNotizie : Live-Non è la D’Urso, Loredana Berté: “Mimì non si è tolta la vita, aveva altri progetti” -