A che ora inizia Italia-Francia di volley e su che canale vederla in tv e streaming

Fonte : oasport

(Di lunedì 23 settembre 2019) Martedì 24 settembre si giocherà, quarto di finale degli Europei 2019 dimaschile. La partita incomincerà alle ore 21.00, gli azzurri cercheranno l’impresa a Nantes e dovranno sconfiggere i Galletti di fronte al loro pubblico se vorranno proseguire l’avventura nella rassegna continentale. La nostra Nazionale ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco e puntare al successo, servirà però la partita perfetta per scardinare i padroni di casa che si presenteranno in campo desiderosi di regalare una gioia ai propri tifosi e volare a Parigi per gli atti conclusivi del torneo. I ragazzi del CT Chicco Blengini avranno bisogno di un attacco dinamitardo, di una difesa coriacea e di un muro di qualità per fermare un avversario trascinato dal fuoriclasse Earvin Ngapeth e dalle bordate di Stephen Boyer. Ivan Zaytsev, Osmany Juantorena e Simone Giannelli ...

matteosalvinimi : #Salvini: non vedo l’ora che il sindaco di Roma non si chiami più “Raggi” di cognome. Ora la Capitale è nella morsa… - AmiciUfficiale : È arrivato il momento di cantare tutti insieme 'Stringimi più forte' insieme a Giordana! Non vediamo l'ora che sia… - DadoneFabiana : Bene @GiuseppeConteIT su una #Pa che punti a digitalizzazione, formazione continua, incremento degli organici e par… -