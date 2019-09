8 giorni alla fine | la nuova serie tedesca non lascia scampo

Fonte : tvzap.kataweb

(Di lunedì 23 settembre 2019) Un meteorite viaggiavelocità di 30mila km/h ed è prossimo ad abbattersi sull’Europa con queste premesse nasce lain onda su Sky Atlantic e in streaming su Now Tv dal 23 settembre alle 21,15. Poco più che una settimana per mettersi in salvo, le possibilità di riuscire a sopravvivere sono pochissime anche perché è andato a vuoto il tentativo di bombardare l’oggetto celeste con le testate atomiche da parte degli Stati Uniti. In questi otto, tanti quanti ne restano prima dell’apocalisse ognuno reagiste a suo modo per unache appunto si sviluppa in otto episodi ognuno dei quali ci porta di un giorno più vicini all’impatto con la Terra. Laè creata da Rafael Parente e Peter Kocyla ed è diretta da Stefan Ruzowitzky (Il falsario – Operazione Bernhard, Patient Zero) e Michael Krummenacher. 8, trama ...

Ettore_Rosato : Siamo partiti da pochi giorni, non abbiamo ancora un simbolo e presenteremo il nostro manifesto programmatico alla… - cristianagire : #SassuoloJuventus 3-1 3 punti importantissimi 3 giorni per recuperare e pensare alla champions league. AHEAD. ????… - matteosalvinimi : Il 52% di sbarchi in più a settembre rispetto all’anno scorso (e mancano ancora dieci giorni alla fine del mese) ci… -