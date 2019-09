Zverev batte Raonic al terzo set | la Laver Cup è del Team Europa!

LIVE Laver Cup 2019 - Team Europe-Team World giornata finale in DIRETTA : Zverev-Raonic 6-4 3-6 10-4 - il tedesco batte il canadese al super tie-break! L’Europa vince per la terza volta il torneo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.32 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata! 20.31 Sascha Zverev batte 6-4 3-6 10-4 Milos Raonic e permette all’Europa di salire 13-11 nel punteggio e di vincere per la terza volta su tre la Laver Cup! Il trofeo dedicato alla Leggenda Rod Laver viene vinto ancora dal Vecchio Continente, rischiando ancora una volta, dopo una giornata difficile, in cui Federer e Tsitsipas si ...

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : risultati 2 settembre - Berrettini ai quarti! Bencic elimina Osaka! Schwartzman batte Zverev : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’ottava giornata di gare degli US Open di tennis che proseguiranno oggi a New York, negli Stati Uniti: giornata dedicata al completamento del quarto turno dei tornei di singolare quella di oggi, che vedrà scendere in campo la parte alta del tabellone femminile e quella bassa del tabellone maschile. Oggi in campo l’ultimo degli italiani ancora superstite: Matteo Berrettini, numero ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : giovedì 29 agosto - risultati in tempo reale. Berrettini e Lorenzi al terzo turno! Zverev soffre ma batte Tiafoe. In campo Fabbiano e Sonego : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Fabbiano-BUBLIK (terzo MATCH DALLE ORE 17.00 DEL 29 agosto) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Berrettini-THOMPSON (SECONDO MATCH DALLE ORE 17.00 DEL 29 agosto) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Sonego-ANDUJAR (terzo MATCH DALLE ORE 17.00 DEL 29 agosto) Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sarà un giovedì ricchissimo, visto che ...