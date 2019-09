WTA Osaka – Naomi Osaka si aggiudica il torneo di casa | Pavlyuchenkova ko in due set

Tennis - WTA Osaka 2019 : Naomi Osaka si impone in finale contro Anastasia Pavlyuchenkova : Senza storie la finale del WTA di Osaka (Giappone) tra la padrona di casa Naomi Osaka e la russa Anastasia Pavlyuchenkova. La n.4 del mondo si è imposta in 1 ora e 10 minuti di gioco con il punteggio di 6-2 6-3, non dando mai modo alla rivale di replicare al proprio pressing da fondo. Una vittoria importante per Osaka dopo la delusione dello US Open, vinto poi dalla canadese Bianca Andreescu in finale contro l’americana Serena ...

WTA Osaka – Angelique Kerber fallisce l’assalto alla finale - la Pavlyuchenkova si impone con un doppio 6-3 : La russa non dà scampo alla tedesca, superandola con il risultato di 6-3, 6-3 e staccando il pass per la finale dove sfiderà Naomi Osaka Angelique Kerber non riesce ad accedere alla finale del ‘Toray Pan Pacific Open‘, torneo Wta Premier che quest’anno ha cambiato sede spostandosi da Tokyo ad Osaka. La tedesca deve cedere il passo alla russa Pavlyuchenkova, abile ad imporsi con il risultato di 6-3, 6-3 dopo un’ora e ...

WTA Osaka – Camila Giorgi si ferma ai quarti di finale - l’azzurra sconfitta in due set dalla belga Mertens : Niente da fare per la tennista italiana al cospetto della propria avversaria, riuscita ad imporsi con il punteggio di 6-4, 6-3 Si interrompe ai quarti di finale la corsa di Camila Giorgi al ‘Toray Pan Pacific Open’, Wta Premier dotato di un montepremi di 823mila dollari che quest’anno ha cambiato sede spostandosi da Tokyo a Osaka. In un match rinviato di 24 ore per via della pioggia, l’azzurra è stata costretta a ...

Tennis - WTA Osaka 2019 : Camila Giorgi esce di scena nei quarti di finale. Vince Elise Mertens : Niente da fare per Camila Giorgi. L’azzurra è stata sconfitta nei quarti di finale del WTA di Osaka (Giappone) con il punteggio di 6-4 6-3 dalla belga Elise Mertens (n.24 WTA) in 1 ora e 13 minuti di partita. Dopo la bella prestazione contro l’americana Sloane Stephens, l’azzurra non è riuscita a ripetersi, dovendo fare i conti con un rendimento decisamente falloso. Nel primo set Giorgi soffre tantissimo al servizio contro la ...

WTA Osaka – Madison Keys si ritira per infortunio : sfuma la rimonta - Kerber avanza in semifinale : Madison Keys costretta a ritirarsi per infortunio al terzo set: Angelique Kerber accede alla semifinale del WTA di Osaka sfuma il tentativo di rimonta di Madison Keys. La tennista americana, sotto di 4-6 al primo set, rimonta 6-4 nel secondo periodo di gioco. Al terzo set però, un problema al piede sinistro la costringe ad alzare bandiera bianca. Angelique Kerber ringrazia. La tedesca, numero 15 al mondo, avanza in semifinale pur senza ...

Tennis - WTA Osaka 2019 : Pavlyuchenkova elimina Bertens - anche Camila Giorgi ai quarti : Completato il quadro dei quarti di finale nel torneo WTA di Osaka. Grandi notizie per il Tennis italiano con un’ottima Camila Giorgi, che ha dominato contro l’americana Sloane Stephens per 6-0 6-3 in poco più di un’ora e un quarto. Una super prestazione quella della marchigiana, che ha giocato benissimo ed ora se la vedrà contro la belga Elise Mertens, testa di serie numero nove del torneo. Oltre a Camila, nei quarti accede ...

WTA Osaka – Camila Giorgi stacca il pass per i quarti di finale - stesa in due set l’americana Stephens : Grandissima prestazione dell’azzurra che non lascia scampo alla propria avversaria, stendendola con il punteggio di 6-0, 6-3 Camila Giorgi stacca il pass per i quarti di finale del torneo WTA di Osaka, l’azzurra numero 54 del ranking WTA non lascia scampo a Sloane Stephens, lasciandole solamente le briciole. Una prestazione perfetta della tennista italiana, che si impone con il punteggio di 6-0, 6-3 dopo un’ora e sedici ...

Tennis - WTA Osaka 2019 : Camila Giorgi strapazza Sloane Stephens e accede ai quarti di finale : La parola giusta è impressionante. Camila Giorgi strapazza l’americana (n.14 del mondo) Sloane Stephens e accede ai quarti di finale del WTA di Tennis a Osaka (Giappone). L’azzurra si è imposta con il punteggio di 6-0 6-3 in appena 1 ora e 16 minuti di gioco. Un dominio senza se e senza ma nonostante 11 doppi falli e il 38% di prime in campo. Una prestazione, infatti, in risposta pazzesca che ha permesso alla marchigiana di prevalere ...

Tennis - WTA Osaka 2019 : avanzano Naomi Osaka - Mertens - Keys e Kerber : Si sono conclusi da poco gli incontri di secondo turno al WTA Premier di Osaka, con in scena alcune delle maggiori giocatrici del mondo. La prima di esse, naturalmente, è l’omonima (per cognome) della città in cui si disputa il torneo stesso, la giapponese Naomi Osaka. Per lei vittoria un po’ più faticosa del previsto contro la bulgara Viktoriya Tomova, sconfitta 7-5 6-3 con qualche brivido sia nel primo che nel secondo set. Più in ...

WTA Osaka – Naomi Osaka fa felice il pubblico di casa : successo in due set su Tomova : Naomi Osaka accede ai quarti di finale del WTA di Osaka: la tennista giapponese, beniamina del pubblico di casa, supera in due set Viktoriya Tomova Servono 1 ora e 31 minuti a Naomi Osaka per festeggiare la prima vittoria nel WTA di Osaka, sua città natale. La tennista giapponese, attuale numero 4 al mondo, ha fatto sorride il pubblico giapponese che l’ha tifata per tutta la partita, spingendola a superare la bulgara Viktoriya Tomova con ...

WTA Osaka – Kerber ai quarti con facilità : la tennista tedesca supera Nicole Gibbs in due set : Angelique Kerber supera gli ottavi del WTA di Osaka con semplicità: la tennista tedesca batte Nicole Gibbs in due set Tutto facile per Angelique Kerber negli ottavi di finale del WTA di Osaka. La tennista tedesca, numero 15 del ranking mondiale femminile, si è imposta su Nicole Gibbs in 1 ora e 21 minuti di gioco. Kerber ha conquistato i due set valevoli per il passaggio del turno con il punteggio di 2-6 / 4-6. SCARICA L’APP DI SPORTFAIR ...

WTA Osaka – Muguruza ko all’esordio : Hsieh trionfa in 3 set : Muguruza si ferma al primo turno del torneo WTA di Osaka, Hsieh trionfa in rimonta Niente da fare per Garbine Muguruza al primo turno del torneo WTA di Osaka. La tennista spagnola numero 26 al mondo, dopo un buon inizio, ha ceduto al gioco della rivale Hsieh, che ha trionfato in rimonta in tre set. Il match è terminato dopo poco più di due ore col punteggio di 6-3, 6-7, 1-6.L'articolo WTA Osaka – Muguruza ko all’esordio: Hsieh ...

WTA Osaka – Camila Giorgi sorride all’esordio : Xinyun Han sconfitta in 2 set : Buona la prima per Camila Giorgi al torneo WTA di Osaka: l’azzurra manda al tappeto Xinyun Han in due set sorride Camila Giorgi al ‘Toray Pan Pacific Open’, torneo WTA Premier dotato di un montepremi di 823mila dollari che quest’anno ha cambiato sede spostandosi da Tokyo ad Osaka. La tennista azzurra, numero 54 del ranking femminile mondiale, che lo scorso anno è arrivata in semifinale, ha sconfitto all’esordio la ...

Tennis - WTA Osaka 2019 : esordio vincente per Giorgi. Passano il turno anche Mertens e Pavlyuchenkova : Buona la prima per Camila Giorgi nel torneo WTA di Osaka. Sul cemento giapponese la marchigiana ha superato all’esordio la cinese Xin Yun Han in due set con il punteggio di 7-6 6-1. Adesso l’azzurra affronterà l’americana Sloane Stephens, testa di serie numero tre. Supera il primo turno anche la belga Elise Mertens, che ha superato agevolmente l’americana Whitney Osuigwe in due rapidi set per 6-3 6-1. Sarà, invece, ...