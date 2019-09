Volley femminile | Coppa del Mondo 2019 | i risultati di oggi Cina e USA al comando

Volley femminile - Francesca Piccinini annuncia il suo ritiro : “E’ il momento di dire stop - voglio costruire una famiglia” : Uno dei simboli della Nazionale italiana di pallavolo femminile ha deciso di lasciare lo sport tanto amato e pensare a qualcos’altro. Francesca Piccinini, all’età di 40 anni, ha deciso di dire basta con la pallavolo, dopo aver vinto uno storico titolo mondiale nel 2002 con l’Italia e tanti altri riconoscimenti con i club (sette Champions League e cinque titoli nazionali) e la maglia azzurra. Una giocatrice che spostava i valori ...

Volley femminile - Coppa del Mondo 2019 : i risultati di oggi (19 settembre). Cina e USA al comando - perde l’Olanda : Cina e Olanda guidano la classifica generale della Coppa del Mondo 2019 di Volley femminile al termine della quinta giornata di gare: le due squadre si trovano al conando con 5 vittorie e 15 punti, sono entrambe imbattute quando ci avviciniamo al giro di boa del torneo che si sta disputando in Giappone. La compagine asiatica ha travolto il Giappone nell’attesissimo derby, Zhu Ting (14 punti) e Changning Zhang (19 punti, 5 aces) sono state ...

Volley femminile - Mondiali Under 18 : l’Italia si arrende sul più bello - argento per le azzurre. Gli USA vincono al tie-break : L’Italia non è riuscita nell’impresa di vincere i Mondiali Under 18 di Volley femminile, le azzurrine si sono dovute arrendere agli USA per 3-2 (25-17; 19-25; 25-18; 22-25; 15-10) nella Finale andata in scena a Ismailia (Egitto). La nostra Nazionale inseguiva il terzo titolo iridato consecutivo in questa categoria (quattro anni fa festeggiò la corazzata guidata da Paola Egonu, nel 2017 trionfò la formazione di Elena Pietrini, Sarah ...

Volley femminile - Coppa del Mondo 2019 : risultati di oggi e classifica. Brasile-Serbia 3-2. Vincono USA - Russia - Cina e Olanda : oggi è incominciata la Coppa del Mondo 2019 di Volley femminile, ultima competizione della stagione riservata alle Nazionali: 12 squadre si sfidano tra loro in Giappone in un avvincente round-robin, la prima classificata alzerà al cielo il trofeo ma a differenza delle passate edizioni non vengono messi in palio pass per le Olimpiadi e dunque la kermesse è stata snobbata da diverse atlete. Prima giornata caratterizzata dal big match tra Brasile e ...

Italia-USA - Finale Mondiali Volley femminile Under18 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Si giocherà quest’oggi la Finale dei Mondiali di volley femminile a livello Under 18, che oppone l’Italia agli Stati Uniti. Le azzurre allenate da Marco Mencarelli, nella semiFinale giocata ieri, hanno saputo compiere una rimonta ad altissimi livelli, vincendo dopo esser state in svantaggio di due set. Dall’altra parte, le americane si sono liberate del Brasile senza concedere loro alcun parziale. L’Italia è alla ricerca ...

Volley femminile - Mondiali Under 18 : Italia galattica - azzurre in Finale! Cina sconfitta al tie-break - ora sfida agli USA : Pazzesca magia dell’Italia ai Mondiali Under 18 di Volley femminile, la nostra Nazionale ha sconfitto la Cina per 3-2 (22-25; 19-25; 25-19; 25-19; 15-10) dopo 124 minuti di autentica battaglia a Ismailia (Egitto) e si è così qualificata per la Finale: l’appuntamento è per domani sabato 14 settembre (ore 19.00) contro gli USA che hanno liquidato il Brasile per 3-0. L’Italia andrà a caccia del terzo trionfo consecutivo nella ...

Volley femminile - Coppa del Mondo 2019 : ultimo torneo dell’anno - senza pass olimpici e senza big. Lotta per il trofeo : L’infinita stagione riservata alle Nazionali di Volley femminile non si è ancora conclusa, l’ultimo appuntamento dell’estate scattetà domani in Giappone: la Coppa del Mondo chiude quattro mesi intensissimi di competizioni tra Nations League, qualificazioni alle Olimpiadi ed Europei. Un’infinità di tornei a cui si aggiunge questa kermesse dallo scarso significato visto che, a differenza delle precedenti edizioni, non ...

Volley femminile - Mondiali Under 18 : Italia scatenata - azzurre in semifinale! Travolto il Perù - ora la Cina : L’Italia vola in semifinale ai Mondiali Under 18 di Volley femminile, le azzurrine hanno surclassato il Perù con un comodo 3-0 (25-19; 25-10; 25-18) e sono così entrate in zona medaglie a Ismailia (Egitto): la prossima sfida sarà contro la Cina che si è sbarazzata della Romania mentre dall’altra parte del tabellone spazio al confronto tra USA e Brasile che hanno eliminato Giappone e Russia. Le ragazze di Marco Mencarelli non hanno ...

Volley femminile - Qualificazioni Olimpiadi 2020 : definite le 8 Nazionali per il torneo europeo - sfida Olanda-Turchia? : La CEV ha pubblicato il nuovo ranking europeo per il Volley femminile, la Serbia si è confermata al comando grazie alla seconda vittoria consecutiva agli Europei mentre l’Italia è risalita in seconda posizione dopo il bronzo che si è messa al collo ad Ankara. La graduatoria è stata stilata tenendo in considerazione i risultati delle ultime due rassegne continentali, del Mondiale 2018 e del Grand Prix 2017 (non contano le Nations League che ...

Volley femminile - Mondiali Under 18 : l’Italia vola ai quarti di finale - travolto Porto Rico. Ora sfida al Perù : L’Italia si è qualificata ai quarti di finale dei Mondiali Under 18 di Volley femminile, le azzurrine hanno travolto Porto Rico con un netto 3-0 (25-12; 25-18; 25-21) e si sono così guadagnate il diritto di affrontare il Perù, capace di superare l’Argentina per 3-1: la nostra Nazionale tornerà in campo giovedì sera (ore 20.00) per incrociare la compagine sudamericana e ancora una volta partirà con tutti i favori del pronostico, le ...

Volley femminile - Italia seconda nel ranking europeo : le azzurre recuperano una posizione - Serbia al comando : L’Italia è risalita al secondo posto nel ranking europeo di Volley femminile. La CEV ha pubblicato la nuova graduatoria al termine degli Europei e la nostra Nazionale ha recuperato una posizione scavalcando l’Olanda: le azzurre, in virtù della medaglia di bronzo conquistata ad Ankara, sono salite a quota 286 punti e hanno così quattro lunghezze di vantaggio sulle tulipane che sono state eliminate ai quarti di finale dalla ...

Volley femminile - Europei 2021 in quattro Nazioni : c’è la Serbia. Confermato il format a 24 squadre : Gli Europei 2021 di Volley femminile si disputeranno ancora con la formula che è stata protagonista nell’edizione vinta ieri dalla Serbia davanti a Turchia e Italia. Alla prossima rassegna continentale parteciperanno dunque 24 Nazionali suddivise in quattro gironi da sei squadre ciascuno e saranno ancora quattro Paesi a ospitare l’evento: Serbia, Bulgaria e Romania sarebbero già certe mentre si sta ancora cercando una quarta Nazione ...

Volley femminile - Mondiali Under 18 : l’Italia batte il Messico e vince il girone - ora ottavi contro il Porto Rico : Quarta vittoria consecutiva per l’Italia ai Mondiali Under 18 di Volley femminile, le azzurrine hanno sconfitto il Messico per 3-2 (25-15; 21-25; 22-25, 25-20; 15-12) e hanno così conquistato il primo posto nel girone. La nostra Nazionale vola così agli ottavi di finale dove affronterà il non irresistibile Porto Rico per poi puntare al quarto di finale contro la vincente di Argentina-Perù: l’obiettivo minimo delle ragazze di coach ...