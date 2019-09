Volley | Europei 2019 | Oreste Cavuto si aggrega all’Italia | lo schiacciatore sostituisce

Volley - Europei 2019. Blengini : “Per battere la Francia dovremo superarci - oggi una buona Italia”. Nelli : “Siamo dove volevamo” : L’Italia ha sconfitto la Turchia e si è qualificata ai quarti di finale degli Europei 2019 di Volley maschile, gli azzurri hanno liquidato gli anatolici per 3-0 soffrendo soltanto nel primo set e si sono così guadagnati il diritto di poter proseguire la propria avventura nella rassegna continentale. Ora la nostra Nazionale è attesa dal big match contro la Francia (martedì 24 settembre, ore 20.45), una partita da dentro o fuori che vale il ...

Volley - Europei 2019 : il tabellone dei quarti di finale. Calendario - programma - orari e tv. C’è Italia-Francia! : Gli Europei 2019 di Volley maschile entrano nel vivo, si è delineato il tabellone dei quarti di finale che si disputeranno tra lunedì 23 e martedì 24 settembre (due partite al giorno, entrambe in prima serata). Il big match sarà indubbiamente quello tra Italia e Francia che andrà in scena a Nantes, gli azzurri cercheranno l’impresa contro i Galletti che avranno il sostegno del proprio pubblico: Ivan Zaytsev e compagni dovranno confezionare ...

LIVE Italia-Turchia 3-0 - Europei Volley 2019 in DIRETTA. Nelli e Anzani fanno volare ai quarti gli azzurri : sarà Italia Francia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PARTITA Italia-Francia: PROGRAMMA, DATA E ORARIO D’INIZIO 18.36: Italia batte Turchia 3-0 (25-22, 25-18, 25-21), grazie per averci seguito e buona serata. Appuntamento a martedì per i quarti di finale 18.35: Non è stata una passeggiata ma è comunque una prova convincente quella degli azzurri, acciaccati e incerottati, senza Lanza, ormai fuori dai giochi, contro la ...

Volley - Europei 2019 : Italia-Turchia 3-0 - gli azzurri volano ai quarti di finale. Martedì la sfida epocale con la Francia : L’Italia vola ai quarti di finale agli Europei 2019 di Volley maschile, gli azzurri hanno sconfitto la Turchia per 3-0 (25-22; 25-18; 25-21) alla XXL Arena di Nantes e si sono così guadagnati il diritto di proseguire la propria avventura nella rassegna continentale. La nostra Nazionale ha faticato a ingranare nel primo set, poi pian piano ha alzato il ritmo del proprio gioco ed è riuscita ad avere la meglio sull’ostica compagine ...

Europei Volley 2019 – L’Italia non lascia scampo alla Turchia - gli azzurri staccano il pass per i quarti di finale : La Nazionale del ct Blengini supera agevolmente la Turchia, guadagnandosi la possibilità di sfidare nei quarti di finale la Francia La Nazionale Italiana di pallavolo maschile si qualifica per i quarti di finale dei Campionati Europei, in corso di svolgimento in Francia. Nel match di Nantes, gli azzurri superano la Turchia 3-0 con i parziali 25-22 25-18 25-21. Una vittoria agevole per gli uomini del ct Blengini, che si guadagnano così la ...

LIVE Italia-Turchia 1-0 - Europei Volley 2019 in DIRETTA. Azzurri in fuga nel secondo set : 15-9 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-13 Vincente la parallela di Gungor da zona 4 18-12 Lunga azione chiusa da un pallonetto fuori di Ulu con piedi a terra 17-12 Mano out di Gorgun 17-11 Out il servizio di Nelli 17-10 Errore al servizio Turchia 16-10 La pipe di Gorgun 16-9 Il primo tempo di Anzani 15-9 Out l’attacco di Antonov dopo la bella difesa azzurra 15-8 Antonooooooov!!! Vincente in diagonale sulle mani del ...

LIVE Italia-Turchia - Europei Volley 2019 in DIRETTA. Avvio all’insegna dell’equilibrio : 13-12 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17-17 out l’attacco di Gungor da zona 4 16-17 Out il servizio di Nelli 16-16 Out il servizio Turchia 15-16 Out Antonov con un tocco azzompagnato da zona 4. Zaytsev in panchina, c’è Nelli 15-15 Zaytsev non c’è. Muro numero tre subito da Zaytsev. Ancora Gungor lo ferma 15-14 Il primo tempo di Ulu 15-13 Mano out di Antonov con palla staccatissima da rete da zona 4. Bravo! 14-13 ...

Volley - Europei 2019 : Italia-Turchia - i probabili sestetti titolari e le formazioni. Gli azzurri si affidano a Zaytsev e Juantorena : Oggi pomeriggio (ore 17.00) l’Italia scenderà in campo per affrontare la Turchia negli ottavi di finale degli Europei 2019 di Volley maschile, gli azzurri andranno a caccia della vittoria a Nantes dove partiranno con tutti i favori del pronostico ma dovranno stare attenti a non sottovalutare un avversario comunque ostico e impegnativo che potrebbe creare dei grattacapi. I ragazzi del CT Chicco Blengini hanno nel mirino i quarti di finale ...

LIVE Italia-Turchia - Europei Volley 2019 in DIRETTA : gli azzurri vogliono raggiungere la Francia ai quarti! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della partita – La Turchia ai raggi X Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Turchia, ottavo di finale degli Europei 2019 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo a Nantes (Francia) per affrontare la compagine anatolica nel match che chiude il primo turno della fase a eliminazione DIRETTA, la nostra Nazionale partirà con i favori del pronostico e ...

Volley - Europei 2019 : Italia-Turchia - gli azzurri vogliono i quarti di finale! Partita complessa - Francia nel mirino : Dentro o fuori, arrivano le partite decisive agli Europei 2019 di Volley maschile e l’Italia non può più sbagliare: si inizia a fare tremendamente sul serio e ogni errore può costare caro, dopo la lunga fase a gironi si entra nel vivo della rassegna continentale e la nostra Nazionale vuole essere assoluta protagonista con l’obiettivo di farsi strada nel torneo e puntare alla zona medaglie. La nostra Nazionale, reduce dal ko contro la ...

Italia-Turchia oggi - Europei Volley 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv : oggi domenica 22 settembre si gioca Italia-Turchia, ottavo di finale degli Europei 2019 di volley maschile. A Nantes (Francia) andrà in scena l’ultimo confronto del primo turno a eliminazione diretta visto che gli altri sette si sono disputati nella giornata di ieri, la nostra Nazionale partirà con tutti i favori del pronostico ma non può permettersi di sottovalutare un avversario compatto e coeso che cercherà l’impresa. Gli azzurri ...

Europei Volley 2019 – Domani l’Italia sfida la Turchia per un posto nei quarti - il tabellone completo : Nel caso in cui gli azzurri dovessero battere la Turchia, nei quarti di finale se la vedranno con la Francia In attesa del match degli azzurri in programma Domani alle ore 17 (Diretta Rai Due e DAZN) che definirà per intero la griglia dei quarti di finale dei Campionati Europei, oggi si sono disputate tutte le altre gare valevoli per gli ottavi. I match disputati oggi non hanno riservato particolari sorprese con tutte le squadre più forti ...

Volley - Europei 2019 : ottavi di finale. Francia - Russia - Polonia e Serbia : vittorie facili. Germania elimina Olanda - domani l’Italia : Oggi si sono disputati gli ottavi di finale degli Europei 2019 di Volley maschile, spazio a ben sette partite mentre l’ultimo incontro andrà in scena domani pomeriggio (ore 17.00) a Nantes dove l’Italia affronterà la Turchia. La Francia ha liquidato la Finlandia con un agevole 3-0, i Galletti hanno sofferto soltanto nel secondo set quando hanno dovuto rimontare dal 12-16 sostenendo un tiratissimo finale punto a punto. I ragazzi di ...