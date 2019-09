Volley | Europei 2019 | Italia-Turchia 3-0 | gli azzurri volano ai quarti di finale Martedì

Fonte : oasport

(Di domenica 22 settembre 2019) L’vola aidiaglidimaschile, glihanno sconfitto laper 3-0 (25-22; 25-18; 25-21) alla XXL Arena di Nantes e si sono così guadagnati il diritto di proseguire la propria avventura nella rassegna continentale. La nostra Nazionale ha faticato a ingranare nel primo set, poi pian piano ha alzato il ritmo del proprio gioco ed è riuscita ad avere la meglio sull’ostica compagine anatolica che non ha sfigurato in campo e che ha creato qualche grattacapo ai ragazzi del CT Chicco Blengini come ci si poteva aspettare alla vigilia. L’ha comunque rispettato il pronostico con grande autorità e tornerà in camposera (ore 20.45) per affrontare la Francia in un quarto didavvero da brividi: si tratta di una rivincita contro i Galletti che hanno vinto lo scontro diretto della fase a gironi, i vice campioni ...

FilippoVagli : Italia- Turchia #volley #Europei 3-0. Andiamo a giocarci i quarti di finale contro la Francia per una grande rivinc… - sportface2016 : L'Italia conquista il pass per i quarti di finale degli #EuroVolleyM Liquidata in tre set la Turchia, ecco il mat… -