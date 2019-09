Vivi Sano Sport Palermo | da ottobre riparte il corso di avviamento all' atletica leggera

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 23 settembre 2019) Si è svolto lo ssabato 21 settembre, presso l'Istituto dei Ciechi in via Angiò a, l'incontro di presentazione del calendario delle attività a scopo inclusivo della seconda, nuova stagioneiva di, poliiva dilettantistica collegata alla omonima Onlus che attualmente si occupa della gestione e della cura del Parco della Salute di. Presente, tra gli altri, Daniele Giliberti, amministratore delegato diOnlus. Un incontro die valori Al centro dell'incontro, la presentazione della scuola diall'rivolta a bimbe e bimbi speciali, con età compresa tra i 5 e i 12 anni, che potranno svolgere le attività previste dal calendario 2019, a partire dalla prima settimana di, presso l'Istituto dei Ciechi in attesa che venga riaperto lo Stadio delle Palme, attualmente chiuso per lavori. Scopo principale ...

