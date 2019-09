VIDEO F1 | GP Singapore 2019 | la festa Ferrari al parco chiuso Tripudio rosso!

Fonte : oasport

Inattesa e di grande valore. La doppietta, sede del 15° round del Mondialedi F1, ha il sapore della sorpresa. Nessuno poteva prevedere che la Rossa potesse imporsi in questo modo su un tracciato, in teoria, molto ostico per la SF90. Gli aggiornamenti invece hanno funzionato e la strategia di corsa è stata perfetta. Sebastian Vettel è tornato al successo dopo più di un anno e Charles Leclerc, anche se amareggiato per la vittoria mancata, si è confermato su grandi livelli (secondo), come anche la pole del sabato ha evidenziato.

SkySportF1 : ?? La reazione nel box @ScuderiaFerrari ?? alla pole capolavoro di @Charles_Leclerc ? - SkySportF1 : ???? A Singapore la 3^ pole consecutiva ?? e la 5^ complessiva in stagione ?? Nessuno come @Charles_Leclerc nel 2019… - SkySportF1 : ?? Terza magia di fila targata @Charles_Leclerc ?? in pole anche a Marina Bay ? -