VIDEO F1 | GP Singapore 2019 | il team radio di Sebastian Vettel dopo il traguardo

VIDEO F1 - GP Singapore 2019 : doppietta Ferrar - a Marina Bay è festa grande : Domenica da sogno, un sogno rosso, a Marina Bay, per la Ferrari, che mette a segno una storica doppietta nella gara del GP di Singapore, valido per il Mondiale di Formula 1: Sebastian Vettel precede Charles Leclerc, scatta la festa. LA doppietta FerrarI NEL GP DI Singapore DI F1

VIDEO F1 - Antonio Giovinazzi al comando del GP di Singapore! Momento storico per l'Italia : Il Gran Premio di Singapore 2019 di F1 è stato uno spettacolo per i tanti tifosi italiani che hanno potuto tornare a festeggiare una doppietta Ferrari dopo oltre due anni. Tuttavia questa non è stata l'unica gioia tricolore della giornata in quanto Antonio Giovinazzi si è trovato, durante la fase dei pit stop, in testa alla corsa per qualche giro. Per il pugliese un'ottima conferma dopo le già buone prestazioni in Belgio e a Monza

VIDEO F1 - GP Singapore 2019 : la premiazione e l'Inno di Mameli. La dichiarazione d'amore di Vettel alla Ferrari! : Sebastian Vettel ha fatto suonare l'Inno di Mameli a Marina Bay, il tedesco ha vinto il GP di Singapore con una prestazione superlativa e ha così regalato il successo alla Ferrari. Per la terza volta consecutiva il Canto degli Italiani risuona al termine di un Gran Premio e il tedesco ritorna al successo dopo oltre un altro. Sul gradino più alto del podio il quattro volte Campione del Mondo ha poi sventolato una bandiera con

VIDEO F1 - Charles Leclerc GP Singapore 2019 : "Non capisco l'undercut. Resto concentrato ma volevo solo farvi capire come mi sento ora" : La Ferrari ha trovato un'inaspettata e ancora più saporita doppietta nel GP di Singapore 2019 di F1 grazie a una prova davvero perfetta di tutto il team. Aggiornamenti all'altezza del marchio, una strategia finalmente perfetta e due marziani alla guida fin dal sabato hanno permesso di interrompere un digiuno che durava da Ungheria 2017. Il successo è andato a Sebastian Vettel che ha saputo sfruttare al meglio la strategia pianificata

VIDEO Charles Leclerc - GP Singapore F1 2019 : "Deluso dalla strategia - ma conta la vittoria della squadra" : Prova a fare buon viso a cattivo gioco Charles Leclerc dopo il secondo posto del Gran Premio di Singapore 2019 di Formula Uno. Dopo avere condotto la gara fino ai pit-stop, il monegasco ha pagato a caro prezzo la decisione di rientrare ai box dopo il suo compagno di scuderia Sebastian Vettel, che ha approfittato dell'undercut e ha sopravanzato il vicino di box tenendo poi la vetta della classifica fino alla fine. Dopo diversi mugugni nel

VIDEO F1 - GP Singapore 2019 : la festa Ferrari al parco chiuso. Tripudio rosso! : Inattesa e di grande valore. La doppietta Ferrari a Singapore, sede del 15° round del Mondiale 2019 di F1, ha il sapore della sorpresa. Nessuno poteva prevedere che la Rossa potesse imporsi in questo modo su un tracciato, in teoria, molto ostico per la SF90. Gli aggiornamenti invece hanno funzionato e la strategia di corsa è stata perfetta. Sebastian Vettel è tornato al successo dopo più di un anno e Charles Leclerc, anche se amareggiato per la

VIDEO F1 - Highlights GP Singapore 2019 : sinteso della gara. Succede di tutto - doppietta Ferrari Vettel-Leclerc : Sebastian Vettel ha vinto il GP di Singapore 2019, tappa del Mondiale F1 che si è corsa sul circuito cittadino di Marina Bay. Il tedesco, scattato dalla terza piazzola, è riuscito a balzare al comando grazie a una strategia intelligente e a una sosta perfetta che gli ha permesso di sopravanzare Lewis Hamilton e Charles Leclerc. La Ferrari ha piazzato la doppietta su un pista teoricamente sfavorevole, le Rosse tornano a fare uno-due a oltre due

VIDEO F1 - GP Singapore 2019 : l'ultimo giro a Marina Bay. Ferrari in parata - doppietta memorabile : 5093 metri che entreranno nella storia dell Ferrari. Tanto misurava l'ultimo giro del Gran Premio di Singapore 2019 di Formula Uno. Il tracciato di Marina Bay, com'è ben noto, nasconde insidie dietro ogni curva, ma in questa occasione le due Ferrari hanno chiuso quasi in parata per una doppietta davvero scintillante. Non capitava alla scuderia di Maranello dal Gran Premio di Ungheria 2017 e nessuno, nemmeno il più ottimista, se lo

Formula 1 – Si spengono i semafori a Marina Bay : ecco la partenza del Gran Premio di Singapore [VIDEO] : E' cominciato il Gran Premio notturno di Singapore, è partita l'ennesima sfida tra Ferrari e Mercedes Adrenalina che sale, cuore che batte in gola e semafori che si spengono. Comincia il Gran Premio di Singapore, con Leclerc che scatta davanti a Lewis Hamilton e Sebastian Vettel. Un avvio di gara emozionante e spettacolare, che racchiude in pochi metri i protagonisti di questo Mondiale 2019. Più indietro Max Verstappen e

Formula 1 – Hamilton impressionato da Leclerc a Singapore - siparietto in conferenza : "Gesù!" [VIDEO] : Lewis Hamilton non nasconde il suo stupore: il singolare modo di congratularsi con Leclerc dopo la terza pole consecutiva E' Charles Leclerc il poleman delGp di Singapore: il giovane monegasco della Ferrari ha sorpreso tutti, ieri pomeriggio, prendendosi la prima posizione in griglia di partenza sul circuito di Marina Bay. Tra coloro che sono sicuramente rimasti senza parole, perchp nn si aspettavano una tale competività della

VIDEO Lewis Hamilton F1 - GP Singapore 2019 : "Tre pole di fila di Leclerc? M…." : Lewis Hamilton non ha nascosto il proprio stupore relativamente alla prestazione delle Ferrari nelle qualifiche del GP di Singapore, 15° round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Marina Bay le Rosse non sembravano avere tante chance e invece, anche grazie agli aggiornamenti tecnici portati dai tecnici di Maranello, Charles Leclerc (1°) e Sebastian Vettel (3°) sono stati protagonisti. In particolare il 21enne monegasco ha ottenuto la terza

VIDEO Sebastian Vettel F1 - GP Singapore 2019 : "Nell'ultimo tentativo dovevo fare meglio - comunque ho buone sensazioni" : Sebastian Vettel ha concluso in terza posizione le qualifiche del Gran Premio di Singapore 2019 e domani scatterà dalla seconda fila alle spalle del compagno di squadra Charles Leclerc e del britannico Lewis Hamilton. Il tedesco della Ferrari è stato protagonista assoluto delle prove ufficiali presentandosi all'ultimo tentativo del Q3 in pole position provvisoria dopo aver fatto un giro strepitoso in precedenza, ma alla fine non si è

VIDEO Lewis Hamilton F1 - GP Singapore 2019 : "Potenzialmente non sembrava la pista delle Ferrari" : Si deve accontentare della seconda piazza il pilota della Mercedes, il britannico Lewis Hamilton nelle qualifiche ufficiali del GP di Singapore, valido per il Mondiale di Formula 1: "Potenzialmente non sembrava la pista delle Ferrari, ma hanno fatto un gran lavoro". LA VIDEOINTERVISTA A Lewis Hamilton