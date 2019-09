Viabilità Roma Regione Lazio del 22-09-2019 ore 16 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-09-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 22 SETTEMBRE 2019 ORE 15:20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio RIAPERTA LA STRADA REGIONALE 155 DI FIUGGI, L’ORDIGNO BELLICO E’ARRIVATO A DESTINAZIONE PER LA BONIFICA RIAPERTI AL TRANSITO I tratti di strade all’interno dell’area interessata PRECEDENTEMENTE CHIUSE sulla nomentana code pe incidente tra sant’alessandro e il raccordo anulare PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-09-2019 ore 13 : 30 : Viabilità 21 SETTEMBRE 2019 ORE 13:20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio DISAGI IN QUESTE ORE SULLA STRADA REGIONALE 155 Di Fiuggi in località Torresina DOVE E’ INIZIATA L’ULTIMA FASE DI BONIFICA DI UN ordigno bellico COINVOLTA LA POPOLazioNE DI Palestrina E ZAGAROLO CHIUSE AL TRANSITO tratti di strade all’interno dell’area interessata PRESENTE PERSONALE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-09-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 21 SETTEMBRE 2019 ORE 13:20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO BEN RITROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio ATTENZIONE SULLA STRADA REGIONALE 155 Di Fiuggi in località Torresina DOVE IN QUESTE ORE SONO INIZIATE LE OPERAZIONI DI DISINNESCO DI UN ordigno bellico COINVOLTI I comunI di Palestrina E ZAGAROLO sONO CHIUSE AL TRANSITO tratti di strade all’interno dell’area interessata PRESENTE PERSONALE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-09-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 21 SETTEMBRE 2019 ORE 13:20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO BEN RITROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio ATTENZIONE SULLA STRADA REGIONALE 155 Di Fiuggi in località Torresina DOVE IN QUESTE ORE SONO INIZIATE LE OPERAZIONI DI DISINNESCO DI UN ordigno bellico COINVOLTI I comunI di Palestrina E ZAGAROLO sONO CHIUSE AL TRANSITO tratti di strade all’interno dell’area interessata PRESENTE PERSONALE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-09-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 21 SETTEMBRE 2019 ORE 11:20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO BEN RITROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio ATTENZIONE SULLA STRADA REGIONALE 155 Di Fiuggi in località Torresina DOVE IN QUESTE ORE SONO INIZIATE LE OPERAZIONI DI DISINNESCO DI UN ordigno bellico COINVOLTI I comunI di Palestrina E ZAGAROLO sONO CHIUSE AL TRANSITO tratti di strade all’interno dell’area interessata PRESENTE PERSONALE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-09-2019 ore 10 : 30 : VI Viabilità 21 SETTEMBRE 2019 ORE 10:20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO BEN RITROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio ATTENZIONE SULLA STRADA REGIONALE 155 Di Fiuggi in località Torresina DOVE IN QUESTE ORE SONO INIZIATE LE OPERAZIONI DI BONIFICA DI UN ordigno bellico COINVOLTI I comunI di Palestrina E ZAGAROLO SUL POSTO PRESENTE IL PERSONALE ASTRAL PER SEGUIRE LE variazioni alla Viabilità RICORDIAMO CHE sONO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-09-2019 ore 09 : 30 : Viabilità 21 SETTEMBRE 2019 ORE 09:20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO BEN RITROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio ATTENZIONE SULLA STRADA REGIONALE 155 Di Fiuggi in località Torresina neI comunI di Palestrina E ZAGAROLO sarà CHIUSA AL TRANSITO PER IL disinnesco DI UN ordigno bellico con conseguenti variazioni alla Viabilità ai tratti di strade all’interno dell’area interessata. Previste anche ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-09-2019 ore 08 : 30 : Viabilità 21 SETTEMBRE 2019 ORE 08:20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO BEN RITROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio + ATTENZIONE OGGI SULLA STRADA REGIONALE 155 Di Fiuggi in località Torresina neI comunI di Palestrina E ZAGAROLO sarà CHIUSA AL TRANSITO PER IL disinnesco DI UN ordigno bellico con conseguenti variazioni alla Viabilità ai tratti di strade all’interno dell’area interessata. Previste anche ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-09-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 21 SETTEMBRE 2019 ORE 07:00 MARCO CILUFFO BUON GIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO E SULLA RETE VIARIA DELLA NOSTRA Regione IL TRAFFICO NON PRESENTA AL MOMENTO CRITICITA’ MENTRE TROVIAMO RALLENTAMENTI A TRATTI SULLA PONTINA NEI DUE SENSI NEL TRATTO IN LOCALITA CASTEL RomaNO E POMEZIA, MENTRE SCENDENDO A BORGO PIAVE CODE E RALLENTAMENTI TRA PRATO CESARINO E BORGO PIAVE IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2019 ore 19 : 30 : Viabilità 21 SETTEMBRE 2019 ORE 19:20 UMBERTO VERINI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE UMBERTO VERINI SULLA PONTINA SI STA IN CODA A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SPOSTIAMOCI SULLA VIA CASILINA DOVE SEGNALIAMO QUALCHE DISAGIO TRA FINOCCHIO E VIA DI TOR BELLA MONACA IN ENTRAMBI I SENSI TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO ANCHE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2019 ore 18 : 30 : Viabilità 21 SETTEMBRE 2019 ORE 18:20 UMBERTO VERINI BUONA SERA E BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE UMBERTO VERINI SULLA VIA CASILINA SEGNALIAMO QUALCHE DISAGIO TRA FINOCCHIO E VIA DI TOR BELLA MONACA IN ENTRAMBI I SENSI SULLA PONTINA SI STA IN CODA A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE RAMMENTIAMO CHE OGGI, IN OCCASIONE DELLA VISITA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2019 ore 17 : 30 : Viabilità 21 SETTEMBRE 2019 ORE 17:20 UMBERTO VERINI BUONA SERA E BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE UMBERTO VERINI INIZIAMO DALLA VIA CASILINA DOVE SEGNALIAMO QUALCHE DISAGIO TRA FINOCCHIO E VIA DI TOR BELLA MONACA IN ENTRAMBI I SENSI RAMMENTIAMO CHE OGGI, IN OCCASIONE DELLA VISITA DI PAPA FRANCESCO AD ALBANO LAZIALE SONO NUMEROSE LE MODIFICHE ALLA Viabilità CHE INTERESSANO LE VIE DELLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 21 SETTEMBRE 2019 ORE 16:20 UMBERTO VERINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE UMBERTO VERINI INIZIAMO DAL RACCORDO SUL QUALE A CAUSA DI UN INCIDENTE SI SEGNALANO CODE TRA PONTINA ED APPIA IN ESTERNA RAMMENTIAMO CHE DOMANI, DOMENICA 22 NEL COMUNE DI PALESTRINA A CAUSA DELLA RIMOZIONE DI UN CONGEGNO BELLICO INESPLOSO È STATO PIANIFICATO UN PIANO DI EVACUZIONE. LE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 21 SETTEMBRE 2019 ORE 15:20 UMBERTO VERINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE UMBERTO VERINI NON SI SEGNALANO AL MOMENTO DIFFICOLTÀ SULLE PRINCICPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione RAMMENTIAMO CHE DOMANI, DOMENICA 22 NEL COMUNE DI PALESTRINA A CAUSA DELLA RIMOZIONE DI UN CONGEGNO BELLICO INESPLOSO È STATO PIANIFICATO UN PIANO DI EVACUZIONE. LE NUMEROSE LIMITAZIONI ...