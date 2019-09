Vettel-Leclerc | doppietta a Singapore Terzo Verstappen Stelle opache

F1 - GP Singapore 2019 : perché Sebastian Vettel ha superato Charles Leclerc? Ecco cosa è accaduto : decisiva la sosta anticipata : Una vittoria di prestazione e di strategia. La Ferrari torna a infiammare i propri tifosi, prevalendo lì dove difficilmente ci si sarebbe aspettati: a Singapore, sede del 15° round del Mondiale 2019 di F1 e dove il carico aerodinamico e la trazione la fanno da padroni. Lo si era detto in sede di presentazione: SF90 poco bilanciata, sovrasterzante e difficile da guidare. Già tutti eravamo pronti a incensare il britannico Lewis Hamilton su ...

F1 - doppietta Ferrari a Singapore. Ma Leclerc : “Vettel prima al pit-stop? Voglio spiegazioni per la decisione - difficile da capire in gara” : L’uno-due mancava da due anni, è la terza vittoria consecutiva per la scuderia e alla vigilia del week-end le favorite erano le Mercedes, asfaltate sullo street circuit di Singapore. Eppure la doppietta Ferrari ha uno strascico amaro, perché il successo di Sebastian Vettel davanti a Charles Leclerc, a conti fatti, è merito anche della strategia decisa dal muretto. Ovvero pit-stop anticipato, con il tedesco che si è ritrovato davanti al ...

VIDEO F1 - Highlights GP Singapore 2019 : sinteso della gara. Succede di tutto - doppietta Ferrari Vettel-Leclerc : Sebastian Vettel ha vinto il GP di Singapore 2019, tappa del Mondiale F1 che si è corsa sul circuito cittadino di Marina Bay. Il tedesco, scattato dalla terza piazzola, è riuscito a balzare al comando grazie a una strategia intelligente e a una sosta perfetta che gli ha permesso di sopravanzare Lewis Hamilton e Charles Leclerc. La Ferrari ha piazzato la doppietta su un pista teoricamente sfavorevole, le Rosse tornano a fare uno-due a oltre due ...

F1 - GP Singapore 2019 : le pagelle. La rinascita di Sebastian Vettel! Conferma Leclerc - Hamilton anonimo! : E’ andato in archivio il 15° round del Mondiale 2019 di F1 sul tracciato di Singapore. Una corsa da ricordare in casa Ferrari, che ottiene una doppietta insperata alla vigilia di questo weekend, dimostrando che con il lavoro e la dedizione i risultati arrivano. Di seguito le pagelle della corsa a Marina Bay: LE PAGELLE DEL GP Singapore 2019 – F1 Sebastian Vettel 10 – 22 gare e più di un anno: tanto durava il digiuno da vittorie ...

Ferrari - doppietta al Gp di Singapore. Ma ora si rischiano frizioni pericolose tra Vettel e Leclerc : doppietta della Ferrari a Singapore, inaspettata per tutti, anche per gli stessi uomini del team di Maranello che ammettevano, prima della gara, come questo tracciato non fosse favorevole alla SF90. Eppure è stata doppietta. Tutto perfetto, strategia macchina, gestione gomme. Vettel vince e forse recupererà morale, gli serviva la vittoria. Leclerc forse avrà da recriminare e lo ha fatto subito, via radio in pista, quando chiedeva al muretto come ...

Formula 1 - Binotto esalta Vettel e mette a posto Leclerc : “il suo sfogo via radio? A volte bisogna capire che…” : Il team principal della Ferrari ha parlato dopo la doppietta ottenuta da Vettel e Leclerc a Singapore, soffermandosi anche sulla smania di vincere del monegasco Giornata da ricordare per la Ferrari a Singapore, il team di Maranello torna a festeggiare una doppietta dopo due anni, dominando in lungo e in largo il week-end asiatico. Lapresse Sebastian Vettel davanti a Charles Leclerc, un risultato davvero esaltante per Mattia Binotto che ...

Doppietta Ferrari a Singapore : vince Vettel su Leclerc - terzo Verstappen : Gara decisamente strategica segnata da ritmi volutamente bassi, pit stop e safety car. Delusione Mercedes: Hamilton quarto e Bottas quinto

Formula 1 – Vettel non sta nella pelle - Leclerc leggermente deluso e Verstappen contento : le parole dei top-3 dopo il Gp di Singapore : Le parole dei primi tre classificati nel Gran Premio di Singapore nel parco chiuso, animi contrastanti tra Vettel e Leclerc La doppietta in casa Ferrari mancava da due anni, dal Gran Premio d’Ungheria del 2017, un digiuno concluso oggi a Singapore da Vettel e Leclerc, riusciti a chiudere davanti a tutti la gara asiatica. Lapresse Un successo voluto e conquistato da Sebastian Vettel, che non saliva sul gradino più alto del podio da ...