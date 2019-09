Vettel gongola | io e la Ferrari siamo rinati

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 23 settembre 2019) Sono passati 392 giorni dall'ultimo trionfo: da Spa, in Belgio, a Singapore ne e' passato di tempo. Eppure, Sebastiannon ha perso la stoffa del pilota vincente, malgrado i bocconi amari e la grande ambizione del giovane compagno Charles Leclerc. "Sono molto contento, e' stata una grande gara, posso solo congratularmi con il team - le parole del tedesco della-. L'inizio della stagione e' stato difficile ma, nelle ultime settimane, abbiamo cominciato a rinascere".e' "fiero del lavoro di tutti" e ringrazia "i tifosi" che, "nelle ultime settimane, mi hanno sostenuto". "Questo - le parole delsta - mi ha dato tanta forza e convinzione: ho messo tutto in pista e in macchina".E' stata decisiva la strategia dei pit-stop. "E' stata una chiamata anticipata, ma io ho dato semplicemente tutto nel giro d'uscita e ho visto le due macchine davanti a me che non ...

