Versilia | terremoto magnitudo 2 9 | panico tra la gente

(Di domenica 22 settembre 2019) Marco Della Corte La terra ha tremato a Lucca intorno alle 18:12 del 22 settembre 2019: la scossa, di2.9, è stata ampiamente avvertita dai residenti nel territorio La popolazione della, sulla costa ovest della Toscana, ha avvertito una scossa didi2.9. L'episodio si è verificato intorno alle 18:12 del 22 settembre 2019. Come rivelano i dati dell'INGV rilasciati nelle ultime ore, la scossa è stata avvertita ad una profondità di 5 chilometri ed un epicentro a 5 chilometri da Camaiore, in provincia di Lucca. Ufficialmente, il fenomeno non ha causato alcun danno a cose e persone. Tuttavia, il sisma è stato chiaramente avvertito dagli abitanti del territorio. Secondo le prime informazioni, presso il comune di Camaiore non risultano esserci danni fortunatamente. La scossa disi è verificata di pomeriggio ed ha avuto un epicentro a ...

