Umbria | Francesca Di Maolo rinuncia alla candidatura Retroscena | l' sms che non lascia

Chi è Francesca Di Maolo - il possibile punto di equilibrio tra M5s e Pd in Umbria : E' Francesca Di Maolo il nome che sembrerebbe aver messo d'accordo Pd e M5s per la guida di una lista unica in vista delle elezioni regionali in Umbria. Le voci si sono fatte più concrete nelle ultime ore, dopo che la proposta di un accordo tra il Partito democratico e il Movimento 5 Stelle per formare un fronte unito in Umbria ha ricevuto l'ok dalla piattaforma Rousseau pentastellata. Dalle due forze politiche però non è arrivata ancora alcuna ...

Umbria - ok da Rousseau al 'patto civico'. Accordo Pd-M5S vicino : Francesca Di Maolo in pole : La base del Movimento 5 Stelle ha scelto di seguire, ancora una volta, la linea proposta dai vertici. Oltre 35mila attivisti hanno votato oggi sulla Piattaforma Rousseau e al 60,9% hanno deciso che il "MoVimento 5 Stelle sosterrà un candidato Presidente civico nelle prossime elezioni regionali in Umbria". Che poi, tradotto, vorrebbe dire allearsi con il Partito Democratico in sostegno di un candidato Presidente estraneo ad entrambi i partiti. ...

