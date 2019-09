Umbria | Fora | ' Di Maolo rifiuta | c' è qualcosa che non va e va risolta' **

**Umbria : ore decisive - Pd su Fora attende mossa M5S** : Roma, 18 set. (AdnKronos) - Ore decisive per la possibilità di un'intesa tra Pd e M5S per le regionali in Umbria. A quanto apprende l'Adnkronos, ieri i 5 Stelle avrebbero chiesto ai dem 48 ore di tempo per individuare un candidato presidente su cui possano convergere le due forze politiche. Tramonta

**Umbria : ore decisive - Pd su Fora attende mossa M5S** : Roma, 18 set. (AdnKronos) – Ore decisive per la possibilità di un’intesa tra Pd e M5S per le regionali in Umbria. A quanto apprende l’Adnkronos, ieri i 5 Stelle avrebbero chiesto ai dem 48 ore di tempo per individuare un candidato presidente su cui possano convergere le due forze politiche. Tramontata l’ipotesi Brunello Cucinelli (l’imprenditore del cashmere si è sfilato dalla corsa), Luigi Di Maio è a caccia ...

**Umbria : M5S 'affossa' Fora - non sarà candidato presidente** : Roma, 16 set. (AdnKronos) (di Ileana Sciarra) - Andrea Fora non sarebbe in bilico, ma già fuori dalla corsa a candidato presidente dell'Umbria. Almeno per i 5 Stelle, dopo la mano tesa al Pd per un patto civico per la Regione che andrà al voto il prossimo 27 ottobre. Quel patto, per i grillini, escl