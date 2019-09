Tunisia | nuova frontiera dell’emergenza migranti dopo la Libia | migliaia di migranti

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2019) Lamigratoria in Nord Africa oltre allaadesso è anche, e soprattutto, la, paese dal quale secondo le statistiche del Viminale arriva il maggior numero dilungo la rotta del Mediterraneo centrale: oltre 1.700 sui 6.600 sbarcati in Italia da inizio anno. Con la Tripolitania ridotta a ferro e fuoco, dove milizie e gruppi di criminali si spartiscono il business degli africani in fuga verso l’Italia e l’Europa, nel corso dell’ultimo anno laha accolto un numero impressionante di persone, tutte localizzate nelle regioni di Tatouine e soprattutto Medenine, vicine al confine libico. Solo la Mezzaluna rossa ne ha prese in carico quasi 10mila da inizio anno. IlFattoQuotidiano.it aveva raccontato il fenomeno quattro mesi fa, nel frattempo le cifre rischiano di finire fuori controllo. Il problema sta presentando un conto salato per le ...

