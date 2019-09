Traffico Roma del 22-09-2019 ore 09 | 30

Traffico Roma del 22-09-2019 ore 08 : 30 : MALTEMPO OGGI A Roma, NEL LAZIO INFATTI E’ STATA DIRAMATA UN’ALLERTA METEO DALLA PROTEZIONE CIVILE CHE PREVEDE PIOGGIA INTENSA , ROVESCI O TEMPORALI CON LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO, LA SITUAZIONE SI DOVREBBE PROTRARRE FINO A DOMANI LUNEDI 23 SETTEMBRE E PROPRIO A CAUSA DEL MALTEMPO DIVERSI GLI INCIDENTI IN CITTA’, IL PRIMO AL PORTUENSE, CON RALLENTAMENTI IN VIA ISACCO ARTOM IN PROSSIMITA’DI VIA LUIGI CORTI. IL SECONDO SU VIA ...

Traffico Roma del 22-09-2019 ore 07 : 30 : Traffico REGOLARE SULL’INTERO ANELLO DEL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO CITTADINO DELLA Roma-TERAMO.UN INVITO ALLA PRUDENZA A CAUSA DELLA PIOGGIA GIA’ DALLE PRIME ORE DI QUESTA DOMENICA MATTINA..NEL LAZIO QUINDI FENOMENI TEMPORALESCHI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO RICORDIAMO CHE IN AUTOSTRADA IL LIMITE DI VELOCITA’ IN CASO DI PIOGGIA SCENDE A 110 KM/h CONTINUA IL PRIMO WEEK DI CHIUSURA PER LA LINEA METROPOLITANA B ...

Traffico Roma del 21-09-2019 ore 19 : 30 : Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE SU VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DI VIA AZONE. ALTRI INCIDENTI CREANO DISAGI IN VIA BOCCEA ALL’INCROCIO CON VIA GREGORIO XI , E IN VIA DI BRAVA ALL’INCROCIO CON VIA ATTILIO BRUNIALTI. UN ALTRO INCIDENTE IN PIAZZALE APPIO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI LARGO BRINDISI. SI VIAGGIA A RILENTO SUL LUNGOTEVERE DA PONTE PRINCIPE AMEDEO A PONTE SISTO DIREZIONE TESTACCIO, E DA PONTE PALATINO A PONTE GARIBALDI ...

Traffico Roma del 21-09-2019 ore 18 : 30 : Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE SU VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DI VIA AZONE. UN ALTRO INCIDENTE IN PIAZZALE APPIO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI LARGO BRINDISI. DI PROCEDE A RILENTO SULLA VIA SALARIA TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E VIA DEL FORO ITALICO DIREZIONE CENTRO, ALTRI RALLENTAMENTI IN VIA CILICIA DIREZIONE PIAZZA TUSCOLO.. IN SVOLGIMENTO LO “SHOWROOM DELLA MOBILITÀ ELETTRICA E SOSTENIBILE”; CHIUSA LA LATERALE DI VIA TIBURTINA TRA VIA ...

Traffico Roma del 21-09-2019 ore 17 : 30 : Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE SU VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DI VIA AZONE. Traffico INTENSO E RALLENTATO SULLA VIA SALARIA TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E VIA DEL FORO ITALICO DIREZIONE CENTRO, ALTRI RALLENTAMENTI IN VIA CILICIA DIREZIONE PIAZZA TUSCOLO.. PER GLI AMANTI DEL SAMBA, APPUNTAMENTO LUNGO LE STRADE DEL QUARTIERE SAN PAOLO. FINO ALLE 18 DI QUESTO POMERIGGIO, CON L’EVENTO ITINERANTE DENOMINATO Roma INCONTRA IL SAMBA. POSSIBILI DISAGI ...

Traffico Roma del 21-09-2019 ore 17 : 00 : CIRCOLAZIONE REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE E SULLA TANGENZIALE EST. Traffico SCORREVOLE ANCHE IN CITTA’. IN PIENO SVOLGIMENTO LO “SHOWROOM DELLA MOBILITÀ ELETTRICA E SOSTENIBILE”; CHIUSA PERTANTO LA LATERALE DI VIA TIBURTINA TRA VIA VINCENZO MORELLO E VIA DI PORTONACCIO, DIREZIONE CENTRO. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA. PER GLI AMANTI DEL SAMBA, APPUNTAMENTO LUNGO LE STRADE DEL QUARTIERE SAN PAOLO. DALLE 16 ALLE 18 DI QUESTO ...

Traffico Roma del 21-09-2019 ore 14 : 30 : CODE A TRATTI SU VIA SALARIA, DALLA TANGENZIALE ALL’AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL GRA. RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITà DEL BIVIO PER LA Roma- TERAMO, VERSO SAN GIOVANNI. IN PIENO SVOLGIMENTO LO “SHOWROOM DELLA MOBILITÀ ELETTRICA E SOSTENIBILE”; CHIUSA PERTANTO LA LATERALE DI VIA TIBURTINA TRA VIA VINCENZO MORELLO E VIA DI PORTONACCIO, DIREZIONE CENTRO. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA. PER GLI AMANTI DEL SAMBA, ...

Traffico Roma del 21-09-2019 ore 12 : 30 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SULLA CARREGGIATA INTERA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, PRUDENZA PER I POSSIBILI RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE IN PROSSIMITà DI CASTEL GIUBILEO. POCO IL Traffico IN QUESTO SABATO MATTINA SULL’ESTERNA, DOVE CI SONO BREVI RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E TUSCOLANA. SU VIA DEL FORO ITALICO, LA CIRCOLAZIONE è MAGGIORMENTE CONCETRATA TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, MENTRE IN TANGENZIALE ...

Traffico Roma del 21-09-2019 ore 10 : 30 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SI GUIDA REGOLARMENTE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24. SCARSA LA CIRCOLAZIONE SULLA TANGENZIALE EST E SULLE PIÙ IMPORTANTI STRADE DELLA CITTÀ. PRUDENZA SU VIA CRISTOFORO COLOMBO: A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE È CHIUSA LA CORSIA LATERALE IN PROSSIMITÀ DI VIA DI MEZZOCAMMINO IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ. NELLE GIORNATE DI OGGI E DOMANI 22 SETTEMBRE, IL PERCORSO DELLA METRO B CASTRO ...