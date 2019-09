Thomas Cook sull’orlo del baratro |  accordo entro mezzanotte o bancarotta

Il tour operator Thomas Cook tratta per evitare il fallimento : centinaia di migliaia di viaggiatori col fiato sospeso : Il tour operator britannico Thomas Cook è impegnato in trattative con azionisti e creditori per evitare il fallimento: vi sarebbero riunioni in corso oggi presso la sede legale dello studio Slaughter & May, con sede a Londra. La società ha confermato due giorni fa di cercare 200 milioni di sterline in finanziamenti extra per evitare di chiudere i battenti. Sono oltre 600.000 i viaggiatori in tutto il mondo col fiato sospeso, con il dubbio se ...