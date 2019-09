Terremoto | le scosse delle ultime 24 ore tra Italia e Albania | grande paura da Nord a Sud

Terremoto oggi Udine - M 3.8/ Ingv - ultime scosse : sisma avvertito anche a Vicenza : Terremoto oggi a Udine di magnitudo M 3.8 sulla scala Richter. Ingv, ultime scosse: il sisma è stato avvertito anche a Vicenza, grande spavento.

Terremoto - scosse in continuazione in Albania : cresce la preoccupazione tra Durazzo e Tirana - “siamo in angoscia” MAPPE e DATI] : Continua a tremare la terra in Albania, tra Durazzo e Tirana dove ieri pomeriggio alle 16:04 s’è verificato il forte Terremoto di magnitudo 5.6 che ha provocato centinaia di feriti e moltissimi danni. La città più colpita è proprio Durazzo, città di oltre 110.000 abitanti sulle coste del mare Adriatico. Queste le scosse più forti: Ore 16:04 di Sabato 21 Settembre – Magnitudo 5.6 Ore 16:15 di Sabato 21 Settembre – Magnitudo ...

Terremoto OGGI MACERATA - M 3.0/ Ultime scosse Marche : sisma avvertito anche in Umbria : TERREMOTO OGGI a MACERATA M 3.0, Ultime scosse Ingv: colpito il paese di Castelsantangelo sul Nera, sisma avvertito anche in altre zone d'Italia.

Terremoto in Albania - feriti e danni per 2 forti scosse. la più forte di magnitudo 5.8 : E' di circa un centinaio di feriti e danni a oltre quattrocento tra abitazioni ed edifici il bilancio di una serie di scosse di Terremoto

Terremoto in Albania - nuove forti scosse. Tanti crolli e feriti a Tirana e Durazzo - aiuti dall’Italia [FOTO] : Una nuova forte scossa di Terremoto di magniduto 4.9 si e’ registrata in Albania poco dopo la mezzanotte. Il suo epicentro e’ stato di nuovo nel mare adriatico, a due chilometri a sud est di Durazzo. La scossa, chiaramente sentita anche a Tirana, ha sorpreso i membri del governo mentre erano in diretta tv per dare il bilancio dei danni del forte Terremoto del pomeriggio. Il governo e’ ancora riunito in seduta straordinaria. Dal ...

Albania : continuano le scosse di Terremoto. Tanti i danni - 100 feriti : Notte da incubo in Albania dove è proseguita senza soste la sequenza sismica scatenatasi ieri pomeriggio col sisma di magnitudo 5.6/5.8 sulla scala richter. Questa prima forte scossa è stata...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 22 settembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Deboli scosse tra notte e primo mattino nel catanese e in Irpinia. Nel pomeriggio intensa scossa di Terremoto in Albania, avvertita in Puglia. In serata intensa scossa...

Terremoto - scossa di magnitudo 4.3 in Campania : continua il weekend “ballerino” al Sud dopo le forti scosse in Albania : Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.3 ha colpito la Campania meridionale in serata, alle 21:55. La scossa si è verificata a 325km di profondità con epicentro nei pressi di Agropoli e Castellabate (Salerno). Nonostante la magnitudo non indifferente, la scossa non è stata avvertita dalla popolazione perchè l’ipocentro è stato molto profondo. continua, quindi, il weekend estremamente ballerino al Sud Italia dopo le forti scosse del ...

Terremoto in Albania : scosse avvertite sino in Puglia - decine di feriti : Terrore nel basso Adriatico per un Terremoto di magnitudo 5.8 nella zona della Costa albanese settentrionale. Due scosse, una alle

Terremoto in Albania - panico in Puglia : "Aiuto - trema tutto". Due scosse - crolli all'Università : Due forti scosse di Terremoto (una di magnitudo 5,8 della scala Richter e una successiva di 5.3) sono state avvertite in Albania sulla costa settentrionale nei pressi di Durazzo, avverte l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). L'epicentro è stato localizzato a 20 chilometri di profo

Terremoto in Albania : panico - crolli e feriti a Durazzo - scosse avvertite al Centro-Sud : Pochi minuti fa, nel pomeriggio di oggi, 21 settembre 2019, due violente scosse di Terremoto hanno colpito la linea di costa settentrionale dell'Albania. Secondo quanto riferito dall'Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), il primo Terremoto - il più intenso - avvenuto alle ore 16:04, avrebbe avuto una magnitudo pari a 5.8 della scala Richter. Il suo epicentro sarebbe stato individuato appena 5 chilometri a Nord-Ovest rispetto ...

Al largo di Durazzo - in Albania - ci sono state due scosse di Terremoto sentite anche in Puglia : Alle 16 al largo di Durazzo, in Albania, ci sono state due scosse di terremoto a distanza di dieci minuti l’una dall’altra: la prima di magnitudo 5.8, la seconda di 5.3. Le due scosse sono state sentite anche in Puglia,

Terremoto - forti scosse in Albania : panico a Durazzo e Tirana - paura in Puglia e al Sud Italia [AGGIORNAMENTI LIVE] : Due forti scosse di Terremoto hanno colpito l’Albania nel pomeriggio a pochi minuti di distanza l’una dall’altra. La prima con epicentro vicino a Durazzo si è verificata alle 16:0 ed ha avuto una magnitudo Mwp 5.8. Il Terremoto si è verificato a 20 chilometri di profondità e a 33 chilometri a ovest di Tirana. Tanta la paura avvertita da milioni di persone nell’area, anche nella vicina capitale. La scossa è stata avvertita ...

