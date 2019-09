Terremoto Friuli | allarme INGV | “E’ un’area ad alto rischio | in passato ci sono stati

Terremoto Friuli - una scossa di magnitudo 3.8 a Tolmezzo : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata questo pomeriggio a tre chilometri a nord-ovest di Tolmezzo (Udine). La profondità accertata è di 13 chilometri. Lo registra l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. La scossa è stata avvertita in un'area molto ampia fino al Veneto.

Terremoto - forte scossa al Nord Italia : paura in Friuli Venezia Giulia - epicentro a Tolmezzo [AGGIORNAMENTI LIVE] : Una forte scossa di Terremoto, di magnitudo 3.8, ha colpito il Friuli Venezia Giulia alle 14:58 di oggi pomeriggio. L’epicentro s’è verificato nei pressi di Tolmezzo, dove la scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione che – impaurita – è scesa in strada. Da ieri l’area Italo-Mediterranea è fortemente ballerina, con il forte Terremoto in Albania e poi la scossa magnitudo 4.3 di ieri sera in ...

Scossa di Terremoto in Friuli : avvertita a Udine - Gorizia - Cortina : Una Scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata oggi 22 settembre 2019, precisamente alle 14.58, sul nord-est Italia e precisamente nell'alto Friuli. Stando ai dati giunti dai...

Terremoto Friuli Venezia Giulia : lieve scossa in provincia di Udine : Un Terremoto di magnitudo 2.5 è avvenuto in Friuli Venezia Giulia. L’epicentro è stato localizzato 2 km a Sud Ovest di Bordano, in provincia di Udine, questa mattina alle 10:54 ora italiana, mentre l’ipocentro a soli 10 km di profondità. La scossa è stata localizzata dalla sala sismica Ingv di Roma. L'articolo Terremoto Friuli Venezia Giulia: lieve scossa in provincia di Udine sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto in Friuli Venezia Giulia - scossa in provincia di Udine : boato e paura a Majano [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.3 ha colpito la sera di Domenica 28 Luglio il Friuli Venezia Giulia. La scossa s’è verificata in provincia di Udine, tra Majano e San Daniele del Friuli, ad appena 9.3km di profondità. Grande paura a Majano e San Daniele, dove il risentimento sismico è stato pari al IV grado della scala Mercalli con tremito di infissi e cristalli, e leggere oscillazioni di oggetti appesi. Non sono segnalati ...

Terremoto - doppia scossa in Friuli : magnitudo 3.3 in serata : Due scosse di Terremoto in Friuli Venezia Giulia. Una nel tardo pomeriggio a cui ne è seguita un'altra in serata di magnitudo 3.3. Non si sarebbero registrati danni, ma le squadre della Protezione civile si sono ugualmente attivate per verificare la sicurezza nel territorio. Anche se da anni nella regione non si registrano scosse degne di nota, nella popolazione è ancora vivo il ricordo del Terremoto che sconvolse il Friuli nel 1976.Continua a ...