Tennis | Laver Cup 2019 | Alexander Zverev porta all’Europa la terza vittoria | Milos Raonic

Tennis - Laver Cup 2019 : Roger Federer batte John Isner e tiene in corso l’Europa. Ci si gioca tutto nell’ultimo incontro : Missione compiuta per Roger Federer. Lo svizzero (n.3 del mondo), nella sua Ginevra, tiene in corsa l’Europa nella Laver Cup 2019 di Tennis, portando lo score sul 10-11 favorevole al Resto del Mondo. Lo svizzero ha regolato in due set 6-4 7-6 (3) John Isner (n.20 del ranking), facendo la differenza nei momenti importanti contro il lunghissimo americano. Una vittoria di classe e di qualità per Roger che quindi ora affida a Sascha Zverev le ...

Tennis - Laver Cup 2019 : John Isner e Jack Sock portano in vantaggio il Resto del Mondo - battuti al super tie-break Roger Federer e Stefanos Tsitsipas : Nel primo incontro odierno al Palexpo di Ginevra della Laver Cup 2019, un entusiasmante doppio, il Resto del Mondo con gli statunitensi John Isner e Jack Sock ha battuto col punteggio di 5-7 6-4 10-8 in un’ora e 48 minuti la coppia dell’Europa formata dallo svizzero Roger Federer e il greco Stefanos Tsitsipas. Dopo il forfait di Rafael Nadal per i problemi alla mano che l’hanno condizionato anche ieri il punto debole della coppia europea è ...

Tennis - Laver Cup 2019 : forfait di Rafael Nadal dalla terza giornata! Niente doppio con Federer - al suo posto Tsitsipas e Thiem : Non ci sarà un altro 2017: Rafael Nadal è costretto a dare forfait per la terza giornata della Laver Cup a causa di un problema a un polso. Svanisce, dunque, la seconda possibilità di vedere lo spagnolo e Roger Federer assieme in doppio, dopo la celebre occasione di due anni fa, così come non vedremo l’iberico giocare di nuovo in singolare. Nadal, assieme al collega svizzero, avrebbe dovuto affrontare la coppia americana (e ben collaudata) ...

Tennis - Laver Cup 2019 : Milos Raonic lotta ma Rafael Nadal la spunta. Europa in vantaggio 7-3 : Rafael Nadal soffre ma alla fine la spunta contro un coriaceo Milos Raonic. La sessione serale della seconda giornata della Laver Cup 2019 di Tennis a Ginevra (Svizzera) ha visto il confronto tra lo spagnolo (n.2 del mondo) e il canadese (n.24 del ranking). 6-3 7-6 (1) il punteggio in favore del campione di Manacor che con la solita grinta ha portato il punteggio del confronto tra Europa e Resto del Mondo ancor più in favore di Roger Federer e ...

Tennis - Laver Cup 2019 : Roger Federer doma Nick Kyrgios al super tie-break - Europa di nuovo avanti sul Resto del Mondo per 5-3 : Al termine di un match durato un’ora e 50 minuti che definire emozionante è perfino riduttivo Roger Federer ha battuto al super tie-break col punteggio di 6-7 7-5 10-7 Nick Kyrgios riportando in avanti l’Europa per 5-3 sul Resto del Mondo nella Laver Cup 2019. Primo set che vede due soli break nel quarto e nel quinto gioco, il primo lo subisce Kyrgios, il secondo Federer. Nel tie-break, inevitabile visto che non c’è stata nessun’altra palla ...

Tennis - Laver Cup 2019 : Isner rimonta Zverev e regala il pareggio a Team World : Tutto in parità nella Laver Cup 2019. John Isner consente al Team World di pareggiare (nella seconda giornata ogni vittoria vale due punti) sul 3-3 contro il Team Europe. Il gigante americano ha sconfitto in tre set al super tie-break Alexander Zverev con il punteggio di 6-7 6-4 10-1 dopo un’ora e trentasei minuti di gioco. Nel primo set Zverev ha subito una palla break in apertura, ma Isner riesce a salvarsi. Da quel momento i due ...

Tennis - Laver Cup 2019 : Tsitsipas riporta in vantaggio l’Europa. Il greco si impone al super tie-break contro Fritz : Terzo incontro odierno della prima giornata della Laver Cup 2019 di Tennis, torneo a squadre facente parte il calendario ATP che mette a confronto la compagine dell’Europa e quella del Resto del Mondo. Sull’hard del Palexpo di Ginevra (Svizzera) si sono confrontati nel primo incontro della sessione serale il n.7 del mondo Stefanos Tsitsipas e il n.30 ATP Taylor Fritz. Il greco si è imposto contro l’americano 6-2 1-6 10-7, ...

Tennis - Laver Cup 2019 : Fabio Fognini perde da Jack Sock che riporta in parità il Resto del Mondo contro l’Europa : Nel secondo singolare della Laver Cup 2019 che si sta disputando al Palexpo di Ginevra Fabio Fognini è stato battuto col punteggio di 6-1 7-6 da Jack Sock in un’ora e mezza di gioco. Primo set letteralmente dominato da Sock nel quale entrambi i protagonisti dimostrano di non essere al meglio della condizione fisica, in particolare Fognini comincia a giocare quasi in retromarcia, forse condizionato dall’infortunio alla caviglia, ma il ...

Tennis - Laver Cup 2019 : Nadal e Federer guidano il Team Europe. Il Team World si aggrappa a Kyrgios : Terza edizione della super sfida Europa-Resto del Mondo. Il meglio del Tennis si incontra Ginevra per la Laver Cup 2019, in programma dal 20 al 22 settembre. Una super sfida a squadre, tra i migliori Tennisti del Vecchio Continente e quelli del resto del Mondo. Finora ha sempre vinto l’Europa e per il terzo anno consecutivo ci sarà Roger Federer. Lo svizzero non ha mai mancato finora un appuntamento con questa competizione e sarà ancora ...

Tennis - Laver Cup 2019 : programma prima giornata (20 settembre). In campo Fognini - Federer gioca il doppio : orari e tv : Venerdì 20 settembre andrà in scena la prima giornata della Laver Cup 2019, la sfida tra Europa e Resto del Mondo che coinvolge l’universo del Tennis. Si preannuncia una contesa estremamente appassionante a Ginevra (Svizzera), ad aprire le danze sarà il confronto tra Thiem e Shapovalov alle ore 13.00 e a seguire toccherà a Fabio Fognini contro Sock. A partire dalle ore 19.00, invece, il match tra Tsitsipas e Fritz prima ...