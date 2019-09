Tennis | ATP 250 Metz 2019 | Jo-Wilfried Tsonga padrone della Mosella | Aljaz Bedene

Fonte : oasport

(Di domenica 22 settembre 2019) Jo-vince per la quarta volta in carriera il torneo ATP 250 di, diventando leader nella classifica dei plurivincitori nellae staccando il connazionale Gilles Simon, fermo a quota tre. Il trentaquattrenne di Le Mans supera in finale lo slovenocon il punteggio di 6-7(4) 7-6(4) 6-3, conquistando il suo diciottesimo titolo ATP in carriera, il decimo sul territoriosua Francia, dove ha vinto, oltre che a, a Montpellier (tre volte), a Parigi-Bercy, a Lione e a Montpellier.recupera, con la vittoria odierna, ben 22 posizioni nel ranking ATP e sale al numero 39. La finale sembra poter iniziare con i fuochi d’artificio, dal momento chesi procura, complici tre doppi falli di, una palla break sull’1-0 in proprio favore. Dal momento in cui lo sloveno evita il pericolo, l’incontro procede in maniera ...

