Svizzera | una marcia funebre per il ghiacciaio che non c’è più | in 100 sono saliti sul

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2019) Non è la prima volta che accade. Si celebra l’ennesimo funerale. Ma ad essere scomparso non è un personaggio celebre e neppure una persona cara. Se ne è andato un, in. Il Pizol, posto a 2700 metri di altezza, vicino Liechtenstein e Austria, è evaporato per effetto del riscaldamento globale. “Ha perso così tanto della sua sostanza che, da un punto di vista scientifico, non può più definirsi un“, ha spiegato a Afp Alessandra Degiacomi, dell’Associazioneper la protezione del clima, una delle Ong che hanno organizzato la. Circa cento partecipanti in “abiti da lutto” che, camminando per almeno due ore,arrivati ai piedi delalpino, uno dei più studiati. Al punto di arrivo, discorsi e musica. Le parole, pronunciate da alcuni scienziati e poi il suono, emesso dal corno alpino. Elementi differenti ...

