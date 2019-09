“Situazione complicata” Martina Nasoni | l’ex gieffina senza filtri E i fan tremano

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 22 settembre 2019) Forse la loro storia sta subendo un nuovo standby. Ieri, infatti,ha partecipato ad un evento di moda dove c’erano altri ragazzi che hanno partecipato con lei all’ultima edizione del Grande Fratello. A presentare la sfilata c’era Ambra Lombardo, che ultimamente è finita al centro del gossip per la sua storia con Kikò Nalli. Durante la serata, la presentatrice ha fatto una breve intervista ae le ha chiesto proprio di Daniele e di come stanno le cose con lui. Alla domanda di Ambra,ha risposto così: “Ci vogliamo bene, questo è poco ma sicuro. Abbiamo vissuto questa esperienza insieme e c’è un posto speciale per entrambi, l’uno per l’altro nei nostri cuori. Però la situazione è un po’I fan sperano che tutto si risolve quanto prima, nel migliore dei modi., nata a Terni nel 1998, ha comunicato nei mesi che dovrà operarsi di nuovo ...

