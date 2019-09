Siracusa | tenta di rapinare una donna incinta davanti al figlioletto di 3 anni | arrestato

Fonte : fanpage

(Di domenica 22 settembre 2019) Un pregiudicato di 44, GiovTarantello, hato diunaal figlio di 3. L'aggressione è avvenuta lo scorso 5 agosto. Laè stata ferita ad una spalla, in modo non grave. Il rapinatore è stato poi rintracciato egrazie alle telecamere di videosorveglianza.

