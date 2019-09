Singapore Airlines | le Ferrari ‘decollano’ a Marina Bay! Vettel vince dopo un anno

Fonte : sportfair

(Di domenica 22 settembre 2019) Il pilota tedesco interrompe il proprio digiuno e torna sul gradino più alto del podio, beffando Leclerc grazie al gioco dei pit-stop. Mercedes giù dal podio, Verstappen terzo Splendida doppietta per la, Sebastiantorna arepiù di un, risalendo su quel gradino più alto del podio che gli mancava dal Gran Premio del Belgio 2018. Photo4/LaPresse Una rivincita pazzesca quella del tedesco, abile a cancellare le ultime battute a vuoto e tornare davanti a Charles Leclerc, che sfiora il trisi successi a Spa e Monza. Determinante il pit stop del tedesco, che gli permette di balzare davanti al proprio compagno di squadra difendendo la prima posizione fino alla bandiera a scacchi, arrivata prima della fine dei giri per il limite di tempo delle due ore. Colpa delle numerose safety-car entrate in pista, dovute agli incidenti avvenuti nel corso ...

F1inGenerale_ : Il trofeo del vincitore fornito da Singapore Airlines, sponsor ufficiale fino al 2021 #F1 #SingaporeGP - UgoBaroni : RT @TV8it: In Spagna e in penisola malese è tempo di correre: Gran Premio Michelin di Aragon 2019 e Gran Premio Singapore Airlines di Singa… - TV8it : In Spagna e in penisola malese è tempo di correre: Gran Premio Michelin di Aragon 2019 e Gran Premio Singapore Airl… -