Fonte : liberoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2019) Palermo, 22 set. (AdnKronos) -174dia favore deidell’Isola per ladelno. Lo ha deciso ilche ha approvato la rimodulazione delle risorse del "Patto per il Sud - Fondo di sviluppo e coesione", elaborata dall'Ufficio contro il dis

TV7Benevento : Sicilia: tutela del territorio, dal governo Musumeci altri 174 milioni euro per i comuni... - laleggepertutti : Sicilia: tutela del territorio, dal governo Musumeci altri 174 milioni euro per i comuni - - avvocato_urraro : Con il regista palermitano Francesco Millonzi, oggi in Sicilia, per la registrazione di una mia testimonianza e rif… -