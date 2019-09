Serie A | i risultati della quarta giornata

Serie A - risultati quarta giornata : 16.57 Poker Napoli a Lecce con Llorente (doppietta),Insigne (R) e Ruiz.Kolarov,Sansone,Dzeko al 94':colpo Roma a Bologna. Primi 3 punti della Samp (Gabbiadini). CAGLIARI-GENOA (venerdì) 3-1 UDINESE-BRESCIA (sabato) 0-1 JUVENTUS-VERONA (sabato) 2-1 MILAN-INTER (sabato) 0-2 SASSUOLO-SPAL 3-0 BOLOGNA-ROMA 1-2 LECCE-NAPOLI 1-4 SAMPDORIA-TORINO 1-0 ATALANTA-FIORENTINA ore 18 ...

Risultati Serie A live - 4^ giornata : si giocano le gare delle 15 - la classifica aggiornata : Risultati Serie A live – Si torna subito in campo per il campionato di Serie A. Il primo match, l’anticipo del venerdì tra Cagliari e Genoa, è appannaggio dei sardi, che vincono 3-1. Menù ricco anche nella giornata di sabato. Il Brescia supera l’Udinese alle 15 mentre la Juve batte il Verona in casa non senza fatica. Il derby è dell’Inter, i nerazzurri battono il Milan per 2-0. Nel lunch match il Sassuolo travolge ...

Risultati Serie C - 5^ giornata : pari Cesena e Modena - le classifiche aggiornate [FOTO] : Risultati Serie C – Il campionato di Serie C è sempre più avvincente, il torneo entra nella fase importante e dalle prime giornate sono arrivate già le prime indicazioni. Nel Girone A ha intenzione di continuare la marcia vincente il Monza, la squadra del presidente Berlusconi impegnata in trasferta sul campo del Monza, match davanti al pubblico amico per il Novara contro la Pergolettese. Nel Girone B la capolista Reggio Audace ...

RISULTATI Serie C - CLASSIFICA/ Il Carpi balza al comando! Diretta gol live : RISULTATI SERIE C: CLASSIFICA aggiornata, Diretta gol live score delle partite, anticipi della 5giornata. Il Carpi vola in testa al girone B.

Risultati Serie C - 5^ giornata : il Ravenna batte l’Imolese : le classifiche : Risultati Serie C – Il campionato di Serie C è sempre più avvincente, il torneo entra nella fase importante e dalle prime giornate sono arrivate già le prime indicazioni. Nel Girone A ha intenzione di continuare la marcia vincente il Monza, la squadra del presidente Berlusconi impegnata in trasferta sul campo del Monza, match davanti al pubblico amico per il Novara contro la Pergolettese. Nel Girone B la capolista Reggio Audace ...

Risultati Serie B - classifica/ Diretta gol live score : Benevento aggancia la vetta! : Risultati Serie B: classifica aggiornata, Diretta gol live score delle partite per la 4giornata. Il Benevento aggancia l'Entella in vetta.

Calcio femminile - Serie A 2019-2020 : i risultati della seconda giornata. Juventus e Milan concedono il bis : E’ andata in archivio la seconda giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2019-2020, in attesa del match di domani (ore 12.30 e diretta su Sky Sport) tra Fiorentina e Roma che andrà a delineare la situazione in classifica. La Juventus, campione d’Italia, si impone 3-1 sul campo del Sassuolo: bianconere in vantaggio al 45′ con Aluko e poi ci pensa Cristiana Girelli con una doppietta (al 75′ e al 78′ su ...

Risultati Serie B - 4^ giornata : il Venezia scappa e il Frosinone lo riprende - la classifica aggiornata [FOTO] : Risultati Serie B – Si torna in campo per il campionato di Serie B, il torneo cadetto entra sempre più nel vivo ed è pronto a regalare grande spettacolo. La 4^ giornata si apre con la sfida tra Frosinone e Venezia, terminata 1-1: vantaggio ospite di Capello al 54′ con Capello, pari locale dieci minuti più tardi con Capuano. Grande emozioni nella giornata di sabato con tanti match che si preannunciano avvincenti. Trasferta per ...

