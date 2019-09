Serie A | grandi emozioni in Atalanta – Fiorentina | il risultato finale

Spettatori in Serie C : domina Terni - ma grandi numeri anche a Vicenza - Catania e Cesena : Cresce l'affluenza sui campi della Serie C. In diversi stadi nella turno che vi giocato nel weekend si sono registrate a Firenze più alte della media. Questo è accaduto non solo nel Girone C dove gli Spettatori sono sempre di più rispetto agli altri due gironi della Serie C, stavolta anche il girone A il girone B hanno piacevolmente sorpreso di addetti ai lavori con tanti Spettatori ad assiepare gli spalti. Sono stati 12.500 i tifosi a Terni, ...

Tuffi grandi altezze - World Series Bilbao 2019 : Hunt sfata il tabù - Iffland completa la stagione perfetta : Sul ponte di La Salve a Bilbao (Spagna) si è tenuta l’ultima tappa delle World Series 2019 dei Tuffi dalle grandi altezze. Dopo che nel round in Bosnia il britannico Gary Hunt e l’australiana Rhiannan Iffland avevano conquistato i titoli di questa competizione, essendo matematicamente irraggiungibili nella classifica generale, l’appuntamento in terra spagnola serviva per consolidare la loro leadership e per porre un altro ...

Fiorentina - Montella ci crede : “Juve fuoriSerie - ma da sfide impossibili nascono grandi storie” : “La Juve è una fuoriserie che va mille all’ora. Ma è dalle partite impossibili che nascono le grandi storie. Dobbiamo mettere in campo qualsiasi forma di energia per iniziare la nostra storia”. Sono le parole del tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella alla vigilia della sfida dei viola contro la Juventus. “Sono stimolato e fiducioso. Qui inizia il nostro campionato in termini di punti e prestazioni. È la partita ...

Calciomercato Serie B e Serie C - le ultime : Cremonese ancora protagonista - Crotone grandi firme : Ultimi giorni di Calciomercato anche in Serie B e Serie C, ecco il punto su tutte le trattative de ‘La Gazzetta dello Sport’. ancora protagonista la Cremonese, la cessione di Montalto in prestito al Venezia apre all’arrivo dell’attaccante Ceravolo, si sta per completare dunque un reparto avanzato di tutto rispetto. Per il centrocampo testa a testa tra Gustafson e Valzania, colpo del Livorno che ha preso Antonino ...

1994 – La Serie - video trailer e data ufficiale : Berlusconi e Di Pietro grandi protagonisti : Con 1994 - La Serie, la trilogia sui primi anni Novanta che hanno cambiato per sempre il nostro Paese è arrivata al suo ultimo atto: la terza stagione della Serie ideata da Stefano Accorsi arriva il 4 ottobre in prima serata su Sky Atlantic, con i primi due episodi. grandi protagonisti del primo trailer ufficiale della nuova stagione, oltre al redivivo dirigente Fininvest Leonardo Notte (Stefano Accorsi), sono due facce della medaglia della ...

I grandi duelli dei videogiochi : da FIFA 20 e PES 2020 alle Serie del passato : Il mondo dei videogiochi è da sempre stato caratterizzato da sfide che, a cadenza più o meno fissa, tendono a ripetersi ciclicamente. Il caso a noi più prossimo, quello di FIFA 20 e PES 2020, ne è l'esempio più lampante, con le visioni del calcio videogiocato di Electronic Arts e Konami che continuano a darsi battaglia, anno dopo anno, da ormai un ventennio più che abbondante. Sono stati lustri di alterne fortune per le due serie, che si sono ...

Scoperto come iniziano i grandi terremoti : quasi sempre con una Serie di piccole scosse : La grande maggioranza dei terremoti che percepiamo arrivano dopo terremoti più piccoli, secondo un nuovo studio che fornisce informazioni senza precedenti su come funziona la sismologia. A volte giorni o persino settimane prima della maggior parte delle scosse almeno di magnitudo 4, gli scienziati hanno Scoperto che scosse più piccole iniziano sotto la superficie terrestre, attività che può essere rilevata grazie ad avanzate tecniche di ...

Serie A - Toni dice la sua sui grandi bomber : “Cristiano Ronaldo re - sarà l’anno di Belotti”. E su Ribery… : Luca Toni, ex grande attaccante della Fiorentina e della Nazionale campione del mondo nel 2006, ha detto la sua sui bomber della prossima Serie A, in un’intervista a “La Gazzetta dello Sport”. Si parte, ovviamente, da Cristiano Ronaldo. «Cristiano vincerà la classifica cannonieri. Ci tiene molto, l’ha vinta sia in Inghilterra sia in Spagna: gli manca l’Italia». Si passa poi a Dybala. «Ha grandi potenzialità, ma da una ...

Lega Pro - Ghirelli : “Cresce il numero di spettatori in Serie C. Nella grandi piazze oltre 50 mila abbonamenti” : Dopo gli oltre 320mila spettatori sugli spalti per i playoff di Serie C, anche gli abbonamenti per il prossimo campionato di terza Serie che prende il via il 25 agosto sono tutti in crescita. “A otto giorni dalla partenza del nuovo campionato – dichiara Francesco Ghirelli, presidente Lega Pro – abbiamo tracciato i primi dati. Su un campione di dieci club come Bari, Catania, Catanzaro, Cesena, Padova, Reggiana, Reggina, ...

Nainngolan - Saponara - Schone. Colpi da grandi per le piccole : Serie A - provincia di lusso : «Sognare non costa nulla» non è lo slogan di una pubblicità che invoca al consumismo moderno, ma il titolo che si adatta alla perfezione al mercato delle squadre di media fascia di Serie A che manifestano ambizioni da big. Ragioniamo: se da quattro anni a questa parte i primi due posti in classifica