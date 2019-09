Serie A, Atalanta-Fiorentina 2-2

Pari in rimonta dell'con la. Al 'Tardini' di Parma è 2-2 Viola avanti di due gol e acciuffati nel finale: sfuma la prima vittoria. Gasperini soffre il turnover per la Champions e si salva in extremis. Lapassa la 24' con un tiro di Chiesa, deviato da Palomino.Reazione orobica con Zapata e Muriel,mira da rivedere. Nella ripresa Gasperini inserisce Gomez e Ilicic (57'), ma è la Viola a raddoppiare con un capolavoro al volo di Ribéry (65'). Ilicic segna all'84', pari nel recupero di Castagne (95').(Di domenica 22 settembre 2019)