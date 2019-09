Sebastian Vettel F1 | GP Singapore 2019 | “Una splendida giornata | il giro dopo il pit-stop

Sebastian Vettel ha vinto il Gran Premio di Singapore di Formula 1 : E la prima vittoria nel Mondiale per il pilota tedesco, primo al traguardo davanti al compagno di squadra Leclerc

F1 - GP Singapore 2019 : Sebastian Vettel si risveglia - sfiora la pole position ma Leclerc è superiore e lo batte. Il clima in casa Ferrari : Sebastian Vettel ha sfiorato la pole position del GP di Singapore 2019, il tedesco aveva ottenuto il miglior tempo al termine della prima serie di tentativi nel Q2, la sua prestazione sembrava irraggiungibile dagli avversari e l’alfiere della Ferrari sognava di scattare davanti a tutti nella gara di domani ma le speranze del quattro volte Campione del Mondo si sono infrante quando due avversari di lusso si sono letteralmente superati ...

VIDEO Sebastian Vettel F1 - GP Singapore 2019 : “Nell’ultimo tentativo dovevo fare meglio - comunque ho buone sensazioni” : Sebastian Vettel ha concluso in terza posizione le qualifiche del Gran Premio di Singapore 2019 e domani scatterà dalla seconda fila alle spalle del compagno di squadra Charles Leclerc e del britannico Lewis Hamilton. Il tedesco della Ferrari è stato protagonista assoluto delle prove ufficiali presentandosi all’ultimo tentativo del Q3 in pole position provvisoria dopo aver fatto un giro strepitoso in precedenza, ma alla fine non si è ...

VIDEO Sebastian Vettel F1 - GP Singapore 2019 : “Fatti passi avanti con il nuovo pacchetto aerodinamico” : Il tedesco Sebastian Vettel ha concluso la sua prima giornata di prove libere a Singapore, sede del quindicesimo round del Mondiale 2019 di F1, in terza posizione. Il tedesco, vincitore in quattro circostanze su questo tracciato cittadino, si è espresso con toni decisamente positivi ai microfoni di Sky Sport, nonostante gli otto e sette decimi rimediati dal britannico della Mercedes Lewis Hamilton e dall’olandese della Red Bull di Max ...

Sebastian Vettel sorpassa Leclerc : "Non dirò addio alla Ferrari - questa non è la mia peggior stagione" : "Non è la stagione peggiore della mia carriera". Sebastian Vettel, alla vigilia del Gp di F1 di Singapore (secondo nelle prime libere dietro Verstappen), in un'intervista al Corriere della Sera cerca di superare le delusioni a catena di questo Mondiale, con tanto di "sorpasso" interno in Ferrari sub

Sebastian Vettel F1 - GP Singapore 2019 : “Non è il momento peggiore della mia carriera - speriamo che le novità funzionino” : Dopo la brutta prova a Monza (Italia) è il momento per il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel di voltare pagina. In questo weekend andrà in scena il GP di Singapore, prossimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul circuito cittadino di Marina Bay il teutonico si è imposto in quattro circostanze e si augura certamente di fare meglio di quanto accaduto nel fine settimana italiano. “Nel weekend la gara è il momento clou, e un momento può ...

Ferrari - Sebastian Vettel rischia la squalifica per un GP in caso di ulteriore taglio ai punti patente : Che la stagione di Sebastian Vettel sia stata deludente è sotto gli occhi di tutti, eppure, il testacoda di Monza con tanto di tamponamento ai danni di Lance Stroll potrebbe non essere il punto più basso da lui raggiunto quest'anno. In Formula Uno vige la patente di superlicenza a punti, la cui decu

F1 - GP Singapore 2019 : Sebastian Vettel - serve una reazione. Ma intanto la Mercedes lo corteggia per il 2021… : Il 15° round stagionale del Mondiale di Formula 1 è sempre più vicino con tutti i team del circus che si sono trasferiti negli ultimi giorni a Marina Bay per la dodicesima edizione del Gran Premio di Singapore, in programma da venerdì 20 a domenica 22 settembre. Non è stato certamente un periodo di avvicinamento semplice dal punto di vista psicologico per Sebastian Vettel, reduce dalla batosta di Monza in cui si è reso protagonista di un duplice ...

F1 - Mondiale 2019 : Sebastian Vettel e l’allergia alla guida sovrasterzante. Sviluppo della Ferrari favorevole a Leclerc : Sebastian Vettel bollito, sopravvalutato e in crisi. Il tedesco è un uomo un po’ solo dopo il GP d’Italia a Monza, ultimo round del Mondiale 2019 di F1. L’errore alla variante Ascari e il 13° posto finale, con annesso doppiaggio del proprio compagno di squadra Charles Leclerc (vincitore), sono un nulla rispetto all’evidenza che il Tempio della velocità era tutto o quasi per il giovane monegasco. Per lui, invece, critiche ...

Sebastian Vettel F1 - GP Singapore 2019 : “Amo questa pista - ci giocheremo le nostre carte” : Parlare di momento complicato, nel caso del tedesco della Ferrari Sebastian Vettel, è quasi un eufemismo. Il quattro volte iridato di F1, probabilmente, deve fare i conti con il periodo più complicato della sua carriera: i tanti errori e l’ascesa del compagno di squadra Charles Leclerc rappresentano le grandi criticità per il teutonico. A Monza, purtroppo per lui, un weekend da dimenticare, con quel testacoda alla variante Ascari, frutto ...

F1 - Mondiale 2019 : Sebastian Vettel a rischio squalifica! Con un’altra penalità dovrà saltare un Gran Premio : Sebastian Vettel si prepara per il Gran Premio di Singapore 2019 di Formula Uno, un appuntamento che per il tedesco avrà valore duplice. In primo luogo dovrà riscattarsi dopo una stagione opaca ed il gravissimo errore di Monza, inoltre dovrà fare particolare attenzione a come si comporterà tra i muretti di Marina Bay. Per quale motivo? Il contatto con il canadese Lance Stroll dopo il testa-coda alla variante Ascari è costato a caro prezzo per ...

F1 - GP Singapore 2019 : Sebastian Vettel relegato al ruolo di secondo pilota. E non ha dimenticato lo sgarbo di Leclerc a Monza… : Leclerc come Schumacher, Senna e Prost. Dopo il GP d’Italia la “Charles-Mania” è esplosa. Il trionfo del monegasco nell’ultimo round iridato in F1 ha posto il 21enne del Principato in una posizione di primo piano nel Circus e in Ferrari. La doppietta Spa-Monza, infatti, ha fatto schizzare verso l’alto le quotazioni del giovane racing driver del Cavallino Rampante negli equilibri della scuderia di Maranello. La prova ...

F1 - Gerhard Berger : “A Sebastian Vettel manca l’istinto assassino di Charles Leclerc” : Il risultato di Monza è stato uno dei più deludenti di Sebastian Vettel da quanto è in Ferrari. Nel GP d’Italia 2019 di F1 il pilota tedesco ha commesso un errore imperdonabile, che ha distrutto di fatto la sua gara, chiusa con un 13° posto che è ben al di sotto delle aspettative, considerando ciò che ha saputo fare negli ultimi anni. Oltre a ciò c’è stato poi il confronto impietoso con Charles Leclerc, che si è andato invece a prendere una ...

F1 - Helmut Marko allontana l’ipotesi di un passaggio di Sebastian Vettel alla Red Bull : “Non ci interessa” : Nel GP d’Italia 2019 di F1 Sebastian Vettel ha vissuto la gara probabilmente più difficile da quando è in Ferrari. Sul circuito di Monza, mentre il compagno di squadra Charles Leclerc volava verso il trionfo, il pilota tedesco ha commesso un gravissimo errore, che ha compromesso la sua prova e lo ha visto tagliare il traguardo solamente in 13ma posizione, fuori quindi dalla zona punti. Dopo l’ennesima prestazione sotto le aspettative, sono così ...