Sassari-Venezia oggi | Finale Supercoppa Italiana basket | orario d’inizio e come vederla

Fonte : oasport

(Di domenica 22 settembre 2019) Ladella2019 vedrà affrontarsi il Banco di Sardegnae l’Umana Reyer, in quello che sarà un remake dell’ultima serie Scudetto, chiusa con la vittoria dei veneti in gara-7. In semiha superato Cremona dopo un tempo supplementare per 101-94. Una vittoria di carattere quella della squadra di Pozzecco, che ha saputo resistere e restare attaccata al match, nonostante una Vanoli sempre in vantaggio ed in controllo. Nele poi soprattutto nel supplementare i sardi hanno cambiato totalmente l’inerzia del match, conquistando la. Un successo in rimonta anche per la Reyer. che si è imposta per 78-73 contro la Happy Casa Brindisi. Sotto di tredici dopo un quarto e di dieci dopo due, la squadra Campione d’Italia ha fatto valere la maggior forza ed esperienza ed alla fine è riuscita a superare i ...

