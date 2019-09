Sarri | ' In futuro Bernardeschi sarà più centrocampista che esterno offensivo'

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 22 settembre 2019) La Juventus, nella quarta giornata di campionato, è riuscita a battere 2 a 1 l'Hellas Verona in un match sicuramente molto complicato, contro una squadra in una condizione fisica ottimale che ha messo in difficoltà i bianconeri. C'è voluto un grande Buffon per salvare il risultato a pochi minuti dalla fine.ha fatto un po' di turnover, inserendo cinque nuovi giocatori, ma ciò che ha sorpreso è che giocatori come Emre Can esono rimasti in panchina. Se sul tedesco sappiamo chenon lo consideri attualmente molto come possibile titolare, diversamente si può dire di, da sempre stimato dal tecnico toscano. Sia contro l'Atletico Madrid che contro l'Hellas Verona il nazionale italiano è rimasto in panchina e la cosa ha sorpreso molti addetti ai lavori. A tranquillizzare tutti ci ha pensatoche ha dichiarato 'inpiù ...

juventusfc : ?? Maurizio Sarri: «In futuro vedo la specializzazione di @fbernardeschi come centrocampista e non come attaccante e… - romeoagresti : @GoalItalia #Sarri: 'De Ligt? Sono convinto che tra qualche mese riuscirà a esprimere cose importanti. E' un futuro top player'. - GreenMidnight1 : @LUZrossonero 5 mesi sono tanto tempo Luz, tantissimo... nemmeno a Guardiola, Sarri o Arrigo servì di più. E poi Gi… -