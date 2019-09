Sarno | la montagna incendiata da sei ragazzini per “scherzo” Il sindaco chiede “pene

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2019) Sono quasi tutti minorenni (cinque su sei) gli autori di una “bravata” che venerdì sera ha provocato un incendio sulla collina del Saretto, ain provincia di Salerno, andata in gran parte distrutta. Le fiamme, che si erano avvicinate pericolosamente alle case, avevano portato ildiGiuseppe Canfora a ordinare l’evacuazione di circa 200 abitanti, nonché la chiusura delle scuole. Gli elementi raccolti durante le indagini, avviate dai militari dell’Arma di Nocera Inferiore con i colleghi della stazione carabinieri forestale di, hanno consentito di dare un nome e un volto ai responsabili. Per salvare il verde diè intervenuto anche il ministro dell’Ambiente Sergio Costa che ha mobilitato la macchina dei soccorsi per la messa in sicurezza del territorio. “La matrice dolosa di questo folle gesto è evidente – spiegava già ...

