San Gimignano | detenuto venne torturato in carcere dagli agenti | sospese quattro guardie

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 22 settembre 2019) Un brutto episodio di violenza, avvenuto tra le mura deldi Sanin Toscana. Protagonista di quella che sembra essere stata una vera e propria aggressione da parte dellegiudiziarie è stato un cittadino tunisino di 31 anni. La vittima stava scontando un anno di reclusione nell’istituto penale: l’11 ottobre del 2018, giorno dei presunti abusi, era in isolamento, come hanno testimoniato diversi detenuti. Glipenitenziari sarebbero andati a prelevarlo dalla sua cella per trasferirlo in un'altra. Subito in molti tra i reclusi hanno notato una stranezza: erano in 15, numero spropositato per un’operazione così semplice. A quanto pare giovane era convinto di dover andare a fare una doccia; ma all’improvviso sarebbe esplosa l’ira delle, che hanno iniziato a trascinarlo via. Le testimonianze che raccontano l’aggressione I testimoni hanno raccontato delle ...

eziomauro : Torture al carcere di San Gimignano, indagate 15 guardie - fattoquotidiano : San Gimignano, 15 agenti di polizia penitenziaria indagati per abusi e torture a un detenuto. Quattro sospesi - ilpost : Quattro agenti del carcere di San Gimignano (Siena) sono stati sospesi con l’accusa di torturare i detenuti -