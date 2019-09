Rugby | Italia-Namibia 47-22 | le pagelle degli azzurri Federico Ruzza il migliore | tante

Coppa del Mondo di Rugby 2019 – Buona la prima per l’Italia : battuta la Namibia all’esordio : Ottimo esordio per l’Italia nella Coppa del Mondo di Rugby 2019: Namibia ko 47-22 Vittoria e bonus offensivo per l’ItalRugby che inizia il proprio Mondiale conquistando 5 punti. A Osaka la squadra di Conor O’Shea batte 47-22 la Namibia nel primo incontro valido per il Girone B alla Rugby World Cup. Partita chiusa nelle prime battute di gioco che viene sbloccata al sesto minuto di gioco: da una touche sbagliata dagli Azzurri ...

Rugby - Mondiali 2019 : Italia-Namibia 47-22. Tanti errori - ma alla fine arriva la vittoria : Inizio distratto dell’Italia che commette subito un fallo e permette alla Namibia di risalire il campo. Servono quasi quattro minuti per vedere l’Italia palla in mano che fa iniziare un ping pong tattico tra le due squadre. Errore in touche di Bigi e dopo 6 minuti è la Namibia ad andare in meta con Damian Stevens contro degli azzurri troppo distratti. errori banali anche per la Namibia e da una touche sui 22 è Bigi a scattare, poi è ...

L’Italia ha battuto la Namibia all’esordio nella Coppa del Mondo di Rugby : La Nazionale maschile di rugby ha battuto 47-22 la Namibia nella sua prima partita di Coppa del Mondo, giocata domenica mattina allo stadio Hanazono di Higashiosaka, nella periferia di Osaka. L’Italia era ampiamente favorita ma ha vinto faticando più del

Mondiali di Rugby - il paradosso dell’Italia : esordio con la Namibia ma tra ct dimissionario e striscia di sconfitte - il torneo è già in salita : I Mondiali di rugby 2019 sono il grande evento che per quasi un mese e mezzo riunirà gli appassionati del pianeta ovale. C’è anche l’Italia, per cui però il torneo rappresenta soprattutto un paradosso: è l’obiettivo su cui la Federazione ha impostato l’intero ciclo dell’ultimo quadriennio, le scelte tecniche, gli investimenti, eppure per la Nazionale allenata da Conor O’Shea l’appuntamento è sostanzialmente finito prima di ...