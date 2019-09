Rooney Mara | la forza della gentilezza

Fonte : vanityfair

(Di domenica 22 settembre 2019)e Joaquin Phoenixe Joaquin Phoenixe Joaquin Phoenixe Joaquin Phoenixe Joaquin Phoenixe Joaquin Phoenixe Joaquin PhoenixQualche settimana dopo la nostra intervista, incontro di nuovoa un party, a Venezia. Al festival è con il suo compagno, Joaquin Phoenix, protagonista di Joker, Leone d’Oro al festival. Nella hall, da sola, illumina indifferentemente tutti quelli che entrano, ospitifesta e turisti. Sorride sempre. Anche mentre ti parla e capisci che un po’ ti sta studiando. Non per giudicarti, semmai per trovare un angolino di affinità. Non sorprende che Givenchy l’abbia scelta come «erede» di Audrey Hepburn per il lancionuova Eau de toilette L’Interdit. Entrambe hanno il dono dell’eleganza interiore, che non si compra e non s’impara. Entrambe, delicate e minute, sono un ...

dobrevshug : Comunque per me Lisbeth Salander sarà sempre e solo la mia Rooney Mara e hanno fatto una enorme cazzata a continuar… - Art3misi4 : Cristo santo stanotte ho sognato il cast di Carol c'erano Cate Blanchett e Rooney mara ma eravamo da qualche parte… - CarolinaIacucci : RT @lasoralalla: Le coppie che si fanno i cazzi loro e si vivono la loro vita senza sbandierarlo come se solo loro fossero innamorati al mo… -