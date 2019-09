Roma | ragazzo assiste per telefono all' incidente mortale della sua fidanzata

Ragazzo autistico scomparso a Roma nel 2015 - il padre : "Potrebbe essere all'estero" : Francesco Potenzoni non si arrende: il caso della scomparsa di suo figlio Daniele potrebbe presto essere sui tavoli dell'Interpol

Roma - ascolta… Al Bano : “Mkhitaryan ragazzo umile! Nemmeno lo conoscevo - ma al suo matrimonio ho capito…” : Mkhitaryan è un nuovo calciatore della Roma, i primi complimenti arrivano da Al Bano che ha cantato al suo matrimonio! Il cantante italiano lo descrive come un ragazzo umile e gli augura tanta… felicità! Nelle ultime ore del calciomercato la Roma ha piazzato il colpo più importante del suo calciomercato estivo: l’arrivo di Henrikh Mkhitaryan. Il calciatore armeno è stato accolto con grande clamore in Italia, paese del quale non ...

Carabiniere ucciso a Roma - il militare che ha scattato la foto del ragazzo bendato : “Dava testate al muro - foto riservata” : Gabriel Natale Hjorth “era agitato, dava le testate al muro. Io stesso sono stato colpito”. È la versione, fornita ai pm, del Carabiniere accusato di aver scattato e diffuso la foto di uno dei due americani in prigione per l’omicidio di Mario Cerciello Rega, il vicebrigadiere accoltellato la notte fra il 25 e il 26 luglio nel quartiere Prati a Roma. Il militare, assistito dall’avvocato Andrea Falcetta, si è giustificato ...

Selvaggia Roma : "Finita col mio nuovo ragazzo. Non era amore" : Amore già finito per Selvaggia Roma, conosciuta a Temptation Island come concorrente del programma insieme all'allora fidanzato Francesco Chiofalo, e da poco impegnata con un nuovo ragazzo, che tuttavia l'avrebbe fatta soffrire parecchio.La ragazza ha infatti spiegato che avrebbe sperato di rifarsi una vita con il nuovo ragazzo che da poco aveva incontrato, ma purtroppo le cose non sono andate come sognava. La giovane Romana ha deciso di ...

Roma - ragazzo francese di 19 anni precipita sulla banchina del Tevere e muore : Al momento si ipotizza l'incidente, forse una bravata. Il ragazzo si è schiantato al suolo dopo un volo di circa 15 metri. Era in compagnia di due amici

Carabiniere ucciso a Roma - folla ai funerali. Conte sulla foto del ragazzo bendato : “E’ un reato - ma l’Arma ha trovato i colpevoli” : “Parlare più del ragazzo bendato che del nostro Carabiniere ucciso significa buttarla in caciara“. Nel giorno dei funerali di Mario Cerciello Rega a Somma Vesuviana, il vicepremier Luigi Di Maio torna sulle polemiche relative alla foto Christian Natale Hjorth bendato, nella caserma di via in Selci, durante l’interrogatorio di venerdì. Anche perché l’immagine sta facendo il giro del mondo è ha mosso “con ...

Carabiniere ucciso a Roma - folla ai funerali. Conte sulla foto del ragazzo bendato : “Atto improprio - ma l’Arma ha trovato i colpevoli” : “Parlare più del ragazzo bendato che del nostro Carabiniere ucciso significa buttarla in caciara“. Nel giorno dei funerali di Mario Cerciello Rega a Somma Vesuviana, il vicepremier Luigi Di Maio torna sulle polemiche relative alla foto Christian Natale Hjorth bendato, nella caserma di via in Selci, durante l’interrogatorio di venerdì. Anche perché l’immagine sta facendo il giro del mondo è ha mosso “con ...

Carabiniere ucciso a Roma - media Usa scioccati dalla foto del ragazzo bendato : “Un atto illegale” : “Un atto illegale”. Washington Post e Los Angeles Times commentano così l’immagine di Gabriel Natale-Hjorth, bendato e col capo chino. Una foto comparsa su tutti i principali media americani, che danno ampio spazio all’arresto di due ragazzi della California, accusati dell’omicidio del vicebrigadiere Mario Cercello Rega. Anche Cnn parla di “un’immagine scioccante” e riferisce dell’avvio delle indagini ...

Carabiniere ucciso a Roma - foto ragazzo bendato postata da Mentana : 'Vergogna e boomerang' : Dalla tarda serata di sabato sta facendo il giro del web una foto in cui uno dei due ragazzi, coinvolti nell'omicidio del Carabiniere Mario Cerciello Rega, si trova all'interno di una caserma dei Carabinieri con gli occhi bendati, ammanettato con le mani dietro la schiena e con il capo chino. Un'immagine forte, postata in esclusiva da La Stampa, che sta destando diverse reazioni, tra queste è arrivata quella di Enrico Mentana. Il giornalista con ...