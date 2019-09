Rohani, forze straniere destabilizzano

"Lepossono creare problemi e insicurezza alla nostra gente e alla nostra regione", ha detto il presidente iranianoin tv, in occasione della parata militare che ricorda l'avvio della guerra Iran-Iraq del 1980 Il riferimento è all'annuncio Usa di rafforzare i sistemi di difesa aerea nel golfo,dopo i raid sulle raffinerie saudite attribuiti a Teheran. "Noi non ci arrenderemo,fermeremo ogni aggressione sul nostro territorio", ha detto. L'Iran domani presenterà all' Onu un piano di pace regionale.(Di domenica 22 settembre 2019)