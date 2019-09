Risultati Serie A live | 4^ giornata | si gioca Sassuolo-Spal

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 22 settembre 2019)– Si torna subito in campo per il campionato diA. Il primo match, l’anticipo del venerdì tra Cagliari e Genoa, è appannaggio dei sardi, che vincono 3-1. Menù ricco anche nelladi sabato. Il Brescia supera l’Udinese alle 15 mentre la Juve batte il Verona in casa non senza fatica. Il derby è dell’Inter, i nerazzurri battono il Milan per 2-0. Il lunch match della domenica mette di fronte ilcontro la, trasferte per Roma e Napoli contro Bologna e Lecce, la Sampdoria in campo contro il Torino. Alle 18 Atalanta-Fiorentina, chiude il posticipo tra Lazio e Parma.CAGLIARI-GENOA 3-1 (46′ Simeone, 83′ Kouamé, 84′ aut. Zapata, 88′ Joao Pedro) (LE PAGELLE) UDINESE-BRESCIA 0-1 (57′ Romulo) (LE PAGELLE) JUVENTUS-VERONA 2-1 (20′ Veloso, 31′ Ramsey, ...

