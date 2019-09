Rischio salute per allergeni | Ministero richiama lotto olive farcite per solfiti

Salute occhi a Rischio maculopatia e danni irreversibili - troppe ore davanti Pc : Passare troppe ore davanti a tablet e pc mette a rischio serio la Salute degli occhi. In aumento le maculopatie anche nei ragazzi

Acqua Sorgesana : lotto ritirato dal Ministero della Salute per Rischio microbiologico : Un lotto di Acqua Sorgesana è stato ritirato dal mercato in seguito ad un comunicato del Ministero della Salute. Si tratta, nello specifico, di un particolare lotto di confezioni risultate non idonee agli esami batteriologici di routine e che ha determinato il motivo dell’ordinanza e il relativo ritiro dal mercato del prodotto incriminato. Il consiglio è sicuramente quello di non consumare il prodotto segnalato dalle autorità e di restituirlo, ...

Ministero Salute richiama lotto acqua minerale Sorgesana per Rischio microbiologico : Ministero Salute richiama un lotto di acqua minerale Sorgesana per rischio microbiologico. acqua di proprietà dell'azienda Lete

Sanità - la denuncia : “I governi hanno sottratto 37 miliardi al Sistema Nazionale in dieci anni. A Rischio le risorse del Patto per la salute” : Trentasette miliardi di euro in meno per il Sistema Sanitario Nazionale dal 2010, un’Italia agli ultimi posti rispetto ai paesi dell’Ocse e del G7 in termini di spesa sanitaria, e un Patto per la Salute che rischia di saltare, facendo venir meno le risorse aggiuntive previste per l’anno 2020-2021. È quanto denuncia un rapporto della Fondazione Gimbe, che ha lo scopo di promuovere e realizzare attività di formazione e ricerca in ...

Salute - adolescenti e social : Rischio ansia e depressione : Salute, i ragazzi che usano per più di tre ore al giorno i social media hanno più probabilità di avere disturbi mentali come ansia e depressione

Energy drink e barrette - un Rischio per la salute orale : Il consumo di Energy drink e barrette può rappresentare un rischio per la salute orale di chi pratica sport a livello professionale. Questa è la conclusione di una ricerca condotta da un’equipe scientifica attiva presso l’Eastman Dental Institute di Londra. Lo studio in questione, i cui dettagli sono stati pubblicati sulle pagine del British Dental Journal, ha monitorato la situazione di 350 atleti di diverse discipline tra cui ...

Ritiro prodotto alimentare Eurospin. Il ministero della Salute : “Rischio microbiologico” : C’è un nuovo annuncio che arriva direttamente dal ministero della Salute che avvisa tutti i consumatori della pericolosità di un alimento in commercio. Si tratta del salametto dolce venduto in confezioni da 200 grammi a marchio “La Bottega del gusto”. Per questo la catena di supermercati Eurospin ha dato comunicazione di aver ritirato da tutti gli scaffali delle sue sedi il suddetto prodotto. Il rischio è quello microbiologico. Un ...

Salute - la dieta mediterranea riduce il Rischio di diabete in gravidanza : Un nuovo punto a favore della dieta mediterranea: durante la gravidanza può ridurre di un terzo il rischio di sviluppare il diabete gestazionale. Una condizione che colpisce dal 3 al 5% delle donne incinte e che, se non gestito, può avere pericolose conseguenze sia per la mamma che per il bambino: dall’aborto spontaneo al rischio di insorgenza di diabete di tipo 2 più avanti nel tempo, a ipertensione, preeclampsia, macrosomia (peso alla ...

Salute - allarme ghiaccio : quello che usiamo tutti i giorni è a Rischio contaminazione per “scarsa igiene” : A casa e fuori, come refrigerante nelle preparazioni culinarie o negli aperitivi, e nella surgelazione, il ghiaccio alimentare che usiamo tutti i giorni è a rischio contaminazione per “scarsa igiene, mancanza di sanificazione dei macchinari, manipolazione impropria. Un operatore su quattro non lo produce correttamente. Si tratta di un problema su cui, con l’arrivo dell’estate, diventa sempre più urgente intervenire, per prevenire ogni ...

“Non mangiatelo”. L’allarme del Ministero della Salute : Rischio salmonella : C’è un nuovo allarme che arriva direttamente dal Ministero della Salute. Tramite il proprio sito ufficiale ha infatti diramato un avviso di richiama, proprio questo pomeriggio, riguardante un lotto di salame campagnolo a marchio Salumi Pasini. Il rischio microbiologico è quello legato alla salmonella. Subito è scattato il tam tam mediatico e sono stati informati consumatori e rivenditori con l’avviso che era già apparso sul sito della Carrefour. ...

Rischio salmonella - Ministero della Salute richiama lotto di salame campagnolo : Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo di un lotto di salame campagnolo a marchio Salumi Pasini per Rischio microbiologico dovuto a presenza di salmonella. I consigli ai consumatori: "Non mangiatelo e restituitelo al punto vendita dove è stato acquistato".Continua a leggere

Cioccolato - il potere miracoloso per la salute : la grave malattia di cui riduce il Rischio : Cioccolato e depressione, il nesso è stretto. Un nuovo studio, infatti, conferma le capacità di questo amatissimo alimento di agire in maniera potente sull'umore di chi lo consuma: gli esperti dell'University College London, della University of Calgary e dell'Alberta Health Services Canada affermano

Salute : l’anemia aumenta il Rischio di demenza : L’anemia – malattia causata da una quantità insufficiente di emoglobina, la sostanza che trasporta ossigeno nei globuli rossi, nel sangue – aumenta il rischio di demenza: lo ha scoperto un nuovo studio, condotto da ricercatori del Centro medico dell’Università Erasmus di Rotterdam, che ha arruolato 12.305 persone non affette da demenza all’inizio dello studio, misurando i livelli di emoglobina e seguendole poi per ...

Ritiro protesi al seno Allergan per Rischio tumori rari : il ministero della salute raccomanda controlli regolari : Dopo il Ritiro dal mercato mondiale delle protesi al seno ruvide Allergan per l’aumento del rischio di alcuni tumori rari, annunciato due giorni fa dall’azienda, il ministero della salute ribadisce alcune raccomandazioni a partire dall’importanza “per tutte le pazienti con qualsiasi tipo di protesi mammarie (sia a superficie liscia, che micro/macrotesturizzata o ricoperta in poliuretano) e fabbricata da qualsiasi ditta ...