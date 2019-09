Renzi vale il 6 | 4% | a chi sottrae voti Italia Viva

Matteo Renzi - il sondaggio-Pagnoncelli boccia Italia Viva : quanto vale - quanti voti ruba al Pd : Puntuale, come quasi ogni sabato, sulle colonne del Corriere della Sera ecco far capolino l'attesissimo sondaggio firmato da Nando Pagnoncelli. Va da sé, in una settimana come questa i riflettori di Ipsos sono puntati in primis su Matteo Renzi e sulla sua Italia Viva, la nuova formazione politica na

Renzi vale il 4 - 4% : Renzi vale il 4,4% secondo il consueto sondaggio Ipsos pubblicato dal Corriere della sera. Il 4,4% dei voti validi, corrispondenti al 2,8% degli elettori totali, cioè circa 1,4 milioni di italiani, si precisa nel sondaggio. Di questi voti il 64% provengono dal Pd, il 12% da partiti di centrodestra, 12% da altre forze politiche e il 12% da astensionisti attratti dal nuovo soggetto politico. In assenza di un programma, di un ...

Sondaggi - dopo la scissione Pd al 19%. Il nuovo partito di Renzi vale il 5%. Per un italiano su due non avrà effetti significativi sul governo : Quanto vale il nuovo partito di Matteo Renzi? Poco più del 5%. Lo sostiene l’istituto Demopolis , che tra il 18 e il 19 settembre ha condotto un Sondaggio per il programma Otto e Mezzo su La7. Secondo l’istituto guidato da Pietro Vento la Lega si conferma primo partito con il 33%, il Movimento 5 Stelle torna secondo con il 20,5% e supera di circa un punto il Pd. I dem, proprio per l’effetto della scissione, si attestano oggi al ...

Sondaggi : Lega resta primo partito (33%) ma perde 1 - 3 punti. Giù anche il Pd (-2 - 2%) - cresce il M5s (+2 - 7%). Renzi vale il 3 - 5% : Dalle elezioni Europee a oggi la Lega di Matteo Salvini resta di gran lunga il primo partito con il 33% dei consensi, ma perde 1,3 punti percentuali. È quanto emerge dal Sondaggio di Index Research condotto per la trasmissione Piazza Pulita di Corrado Formigli, in onda su La7. Secondo la rilevazione, anche il partito democratico dalle europee al 19 settembre è in calo, passando dal 22,7% di fine maggio al 20,5% di questi giorni. Meno 2,2 punti ...

Matteo Renzi - il primo sondaggio YouTrend su Italia Viva : ecco quanto vale : Prime stime sulla nuova creatura politica di Matteo Renzi. Si parla, ovviamente, di sondaggi. E quanto può valere, dunque, Italia Viva, il nuovo soggetto che nascerà in seguito alla scissione dal Pd? Una prima analisi viene offerta da Lorenzo Pregliasco di YouTrend, che dice la sua interpellato a Ta

Sondaggi elettorali - Italia Viva al 3 - 8% : il partito di Renzi vale un terzo di quello di Conte : Italia Viva, il nuovo partito di Matteo Renzi, vale il 3,8% dei voti: questo è il potenziale elettorale del nuovo movimento secondo quanto stimato da un Sondaggio dell'istituto Ixè. L'addio di Renzi al partito Democratico sembra non portare, quindi, molti consensi al senatore: il suo partito, ad oggi, vale circa un terzo di un eventuale movimento guidato da Giuseppe Conte.Continua a leggere

Il partito di Renzi vale il 3 - 5% Ecco i nuovi dati post-scissione : Il nuovo partito di Matteo Renzi vale oggi il 3,5%. E' quanto rivela ad Affaritaliani.it il sondaggista Renato Mannheimer (partner Eumetra). "Occorre precisare che prima andrebbe fatta una campagna elettorale e non dimentichiamoci che a oggi c'è circa il 48% di indecisi, un... Segui su affaritaliani.it

Per i sondaggisti il nuovo partito di Renzi vale tra il 3 e l'8% : Quanto vale il nuovo partito di Matteo Renzi? Nel giorno dell’annuncio della scissione dal Pd, il Corriere della sera ha sentito alcuni sondaggisti per vedere su quante preferenze può contare il nascituro soggetto politico dell’ex premier. Stime certe sono ancora difficili, ma la forbice è tra il 3 e l′8%.Alessandra Ghisleri di Euromedia Research ricorda l’ultima rilevazione fatta per Porta a Porta, intorno ...

Noto sondaggi : 'un eventuale partito di Renzi vale meno del 5%' : Il direttore di Noto sondaggi, Antonio Noto, ha recentemente fatto il punto della situazione politica in un'intervista rilasciata al Quotidiano Nazionale. Entrando maggiormente nei dettagli, durante l'intervista il popolare sondaggista ha parlato anche dell'attuale situazione del Pd e di un possibile nuovo partito guidato dall'ex premier Matteo Renzi. Secondo Noto, prima delle Europee tale partito poteva intercettare almeno il 5% dei consensi, ...

Sondaggi elettorali - un partito di Matteo Renzi vale meno del 5% : Antonio Noto, direttore di Noto Sondaggi, fa il quadro della situazione in queste settimane di crisi di governo e sottolinea quanto potrebbero valere sia un partito guidato da Matteo Renzi che uno guidato dall'attuale presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Noto fa anche il punto su un eventuale accordo tra M5s e Pd e sull'ipotesi di voto anticipato.