Renzi : "Senza di me il Pd non sarebbe al governo - ora un grande piano green e Family act" : Matteo Renzi detta l’agenda di governo al premier Giuseppe Conte. Dopo aver lasciato il Pd per fondare Italia Viva e aver assicurato che il suo sostegno all’esecutivo non verrà meno, Renzi al Messaggero parla di quelle che dovrebbero essere le priorità dell’azione di governo: "C’è da evitare l'aumento dell'Iva, da combattere l'evasione, da investire sull'ambiente ma senza aumentare le tasse: parliamo di cose serie, nessuno viva di paure. ...

Matteo Renzi - una mina sotto la poltrona di Conte : "Preoccupato? Dove sarebbe oggi senza di me" : La preoccupazione di Giuseppe Conte? È "curiosa". Matteo Renzi "non sarà il Demolition man del governo", come giurato dal premier per esorcizzare la scissione dal Pd, ma di sicuro non è tenero con il presidente del Consiglio. Intervistato dal Messaggero, il leader della neonata Italia Viva ricorda a

Manovra - Renzi avvisa subito Conte"Investire sull'ambiente senza nuove tasse" : L'ex premier ribadisce il sostegno all'esecutivo ma rivendica: "Mandato a casa Salvini e portato il Pd al governo, dovevamo fare chiarezza in casa nostra". E spiega perché non servono nuove tasse "verdi"

Renzi : «Investimenti verdi ma senza alzare le tasse» : Senatore Renzi, si chiude la prima settimana di Italia Viva. In che cosa la sua idea di Paese non era più compatibile con quella del Pd? «Mandato a casa Salvini e portato il Pd al...

Renzi stroncato dal fido Luca Lotti "Senza senso uscire ora dal Pd" : ''Nonostante la mia storia personale e nonostante tanti giornalisti e colleghi provino a dare letture surreali mi chiedo che senso abbia avuto far nascere il nuovo governo e subito dopo uscire dal partito'' Segui su affaritaliani.it

Governo Conte - Di Battista avverte M5S : 'Non vi fidate del PD senza Renzi' : Non è un mistero che alle radici del Movimento Cinque Stelle l'ipotesi di un'alleanza con il Partito Democratico potesse essere vista come il fumo negli occhi. Il corso degli eventi, però, ha dato dimostrazione come le cose siano potute cambiare. C'è chi, però, come Alessandro Di Battista non abbandona le posizioni radicali e, da personalità in questo momento esterno alla politica, manifesta tutto il suo malessere rispetto all'idea che i ...

Italia Viva : il progetto di Renzi è senza “Forza” : Forza Italia? No! “Italia Viva”. Il progetto politico personale di Matteo Renzi è senza “Forza” ma per molti versi richiama

Pd : Fracasso (Veneto) - 'scelta di Renzi Senza motivi politici - non la condivido' : venezia, 17 set. (AdnKronos) - “Non ho trovato motivi politici nella scelta di Renzi: per questo non la condivido”. Così il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Veneto, Stefano Fracasso commenta la scelta di Matteo Renzi di lasciare il Partito Democratico. “Non ci sono divergenze con il Governo,

Pd : Bettini - ‘spirito costituente dem resta - anche senza Renzi’ : Roma, 17 set. (AdnKronos) – “Renzi ha deciso. Se ne va dal Pd. Abbiamo fatto bene a lanciare fino all’ultimo il nostro appello unitario (…). La sola cosa che non mi convince è un atteggiamento di sorpresa. Come se questa scelta fosse un meteorite che ci piomba improvvisamente addosso. Le ragioni, invece, ci sono e nascono da molto lontano. E hanno determinato via via un tormentone che per mesi ha indebolito il Pd, ...

x leb–Pd : Letta - ‘scissione Renzi Senza una ragione - né profonda né politica’ : Roma, 17 set. (AdnKronos) – “Ho letto in treno, quindi più con attenzione e senza distrazioni, l’intervista di Matteo Renzi a Repubblica. Cercavo soprattutto le ragioni, quelle profonde e politiche, della scissione. Non le ho trovate”. Lo scrive Enrico Letta su twitter. L'articolo x leb–Pd: Letta, ‘scissione Renzi senza una ragione, né profonda né politica’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

'Senza Renzi - alleanza M5s-Pd-LeU più solida'/ Fornaro : 'Governo può allargarsi' : Federico Fornaro non sembra avere dubbi: con l'addio di Renzi ai dem, la maggioranza di Governo M5s-Pd-LeU potrebbe allargarsi. Su Bersani...

Nel Conte 2 - otto Renziani ma brucia assenza Toscana. Regioni - prove Pd-M5s : I renziani ottengono cinque incarichi di sottogoverno che, sommati a tre ministri, fanno otto esponenti nel governo Conte II. Eppure l'area che fa capo all'ex segretario non rinuncia a pungolare la segreteria accusata di voler consumare una "vendetta contro Renzi". Motivo dell'alzata di scudi, a scorrere le dichiarazioni, sarebbe la mancata rappresentanza della Toscana, regione del leader e della gran parte dei suoi fedelissimi, nella compagine ...